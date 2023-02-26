 

Легендарный ноутбук IBM ThinkPad был “возрожден” компанией Enthusiast 30 лет назад

26.02.2023, 17:49, Разное
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Карл Бучка, страстный энтузиаст, создал новый ноутбук на базе IBM ThinkPad 701C. Он был выпущен в 1995 году. Об этом пишет PC World. Складная клавиатура, состоящая из двух частей, отличает оригинальный ноутбук IBM ThinkPad 701C 1995 года.

Ноутбук работал на базе процессоров Intel DX2 и DX4. Он также имел от 4 до 40 Мб оперативной памяти, накопитель на 720 Мб и 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 640×480.Бучка, страстный поклонник этого необычного ноутбука, решил поменять “железо”, чтобы иметь возможность продолжать им пользоваться. Бучка заменил материнскую плату и процессор на Intel I7-1165G7, установил 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 500 ГБ. Вместо оригинального экрана был установлен экран iPad 7 с разрешением 2160×1620.

Обновленный ноутбук IBM теперь работает под управлением Ubuntu, вместо Windows 3.11 Энтузиаст встроил два разъема USB Type C и Type A, а также один порт Ethernet и 3,5-мм аудиовыход. Бучка заменил нижний регистр ThinkPad 701C на 3D-печатный. Складная клавиатура также сохранила свою первоначальную функциональность. Энтузиаст говорит, что после завершения проекта он выложит файлы и инструкции на Github для других энтузиастов IBM ThinkPad 701C.


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