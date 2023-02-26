 

Анкара выразила обеспокоенность по поводу возможных задержек в строительстве атомной электростанции “Аккую

26.02.2023, 17:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил в пятницу, что Анкара надеется завершить работы до конца года. Ранее компания “Аккую Нуклеа” заявила, что предпринимаются необходимые шаги для завершения строительных работ на площадке атомной станции “Аккую” в соответствии с графиком проекта и для поддержания эффективного темпа.

“Мы не ожидаем никаких задержек. На следующей неделе я посещу станцию, чтобы подробно ознакомиться с ходом работ. Донмез заявил, что проект будет завершен к концу года, как и раньше”, – сказал Донмез телеканалу A Haber.

В понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Тайипа Тайипа, это было самое сильное землетрясение с 1939 года. В тот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В десяти провинциях страны ощущались подземные толчки и сотни афтершоков. Согласно последним статистическим данным, число погибших в Турции возросло до 44 000 человек.

Проектная компания “Росатомс Аккую Нуклеар” заявила, что после землетрясения в Турции строительство атомной электростанции “Аккую” продолжается при российском участии. Первая атомная электростанция Турции – “Аккую”, которая была построена в сотрудничестве с Россией. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию четырех блоков станция будет производить около 35 млрд кВт/ч в год и обеспечивать до 10% потребностей Турции в электроэнергии. Это также первый ядерный проект, реализуемый по модели “строительство-владение-эксплуатация”. Стоимость проекта составляет около 20 миллиардов долларов. Он отвечает всем международным стандартам безопасности в атомной промышленности. Строительство первого блока АЭС “Аккую” началось в апреле 2018 года. Строительство второго энергоблока началось в апреле 2020 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10.21 / «Мне стыдно перед дедом»: новый канцлер ФРГ обратился с первой речью к Бундестагу

16.07.20 / Елизавета II выпустила собственный джин, и его раскупили за сутки

13.05.21 / Скандалы: Сбермасса

17.09.22 / Упакован белком и избавлен от углеводов: два здоровых способа приготовления фитнес-хлеба

14.12.22 / В РАНХиГС откроют программу профпереподготовки таксистов в госслужащих

06.02.22 / Гематолог рассказала о причинах носового кровотечения зимой

11.12.22 / Наш пострел везде поспел: мужа онкобольной Заворотнюк застукали с ребенком от другой

29.12.22 / Цивилизация с Марса терраформировала Землю?

19.01.22 / Дитковските перестала скрывать мужа от подписчиков

23.04.21 / Данила Козловский прилетел к дочери после объявления о разрыве с Ольгой Зуевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика