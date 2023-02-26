Анкара выразила обеспокоенность по поводу возможных задержек в строительстве атомной электростанции “Аккую

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил в пятницу, что Анкара надеется завершить работы до конца года. Ранее компания “Аккую Нуклеа” заявила, что предпринимаются необходимые шаги для завершения строительных работ на площадке атомной станции “Аккую” в соответствии с графиком проекта и для поддержания эффективного темпа.

“Мы не ожидаем никаких задержек. На следующей неделе я посещу станцию, чтобы подробно ознакомиться с ходом работ. Донмез заявил, что проект будет завершен к концу года, как и раньше”, – сказал Донмез телеканалу A Haber.

В понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Тайипа Тайипа, это было самое сильное землетрясение с 1939 года. В тот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. В десяти провинциях страны ощущались подземные толчки и сотни афтершоков. Согласно последним статистическим данным, число погибших в Турции возросло до 44 000 человек.

Проектная компания “Росатомс Аккую Нуклеар” заявила, что после землетрясения в Турции строительство атомной электростанции “Аккую” продолжается при российском участии. Первая атомная электростанция Турции – “Аккую”, которая была построена в сотрудничестве с Россией. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию четырех блоков станция будет производить около 35 млрд кВт/ч в год и обеспечивать до 10% потребностей Турции в электроэнергии. Это также первый ядерный проект, реализуемый по модели “строительство-владение-эксплуатация”. Стоимость проекта составляет около 20 миллиардов долларов. Он отвечает всем международным стандартам безопасности в атомной промышленности. Строительство первого блока АЭС “Аккую” началось в апреле 2018 года. Строительство второго энергоблока началось в апреле 2020 года.