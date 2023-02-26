 

Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть

26.02.2023, 16:20, Разное
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Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Окчинский сообщил, что выручка московского производителя керамических огнеупорных материалов НТЦ “Бакор” по итогам 2022 года выросла почти на треть.

Это стало возможным благодаря модернизации предприятия и увеличению его мощностей. Заем Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства позволил заводу открыть новый цех и приобрести оборудование для импортозамещения фильтровальной керамики и огнеупоров. Город выделил предприятию средства в размере 200 миллионов рублей на приобретение гидравлических прессов, электропечей и другого оборудования.

Предприятие смогло увеличить мощность дробления за счет приобретения нового оборудования. Кроме того, компания увеличила выпуск одного из видов фильтрующего элемента, который она производит, на 30%. Роман Дородных (директор по производству НТЦ “Бакор”) сообщил, что был построен новый цех по производству литейных форм и автоматизирован участок упаковки литейного инструмента и специальной керамики.


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