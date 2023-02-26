 

Посол заявил, что Уругвай не намерен вступать в БРИКС

26.02.2023, 16:20, Разное
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По словам Даниэля Кастильоса (посол Уругвая в Москве), Уругвай в настоящее время не планирует вступать в БРИКС (Бразилия Россия, Индия Китай, ЮАР). В настоящее время таких планов нет.

Дипломат заявил, что информация о присоединении к Новому банку развития БРИКС доступна странам, которые не являются его членами. Они также могут участвовать в своих собственных структурах”. Ранее НБР БРИКС расширил свое членство, включив в него Египет, Бангладеш и Уругвай. На саммите в Дурбане (ЮАР) в 2013 году было принято политическое решение о создании Нового банка развития в БРИКС. Соглашение было подписано на саммите 2014 года в Форталезе (Бразилия). Официально банк был запущен на первом заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Его основная цель – финансирование проектов устойчивого развития и инфраструктуры в странах БРИКС и развивающихся странах.


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