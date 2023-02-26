 

Предвыборную кампанию Байдена в 2024 году будет вести его внук

26.02.2023, 15:33, Разное
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47-летний Стивен Байден, внук 46 президента США Джозефа Байдена, будет встречаться с избирателями и организовывать работу предвыборного штаба во время кампании 2024 года, сообщила пресс-служба президента.

Сам американский лидер в это время будет находиться на реабилитационном восстановлении в медицинском центре им. Джорджа Рокфеллера. Президент не сможет самостоятельно руководить избирательным штабом из-за проблем со здоровьем и преклонного возраста, объяснил Стивен Байден.

Тем не менее, его внук пообещал сделать всё возможное, чтобы убедить американцев в необходимости его переизбрания на пост президента США. В качестве «страшной альтернативы» выступает приход к власти Трампа, при котором может произойти разгон инфляции, рост напряжённости в мире, могут быть развязаны новые вооружённые конфликты в Восточной Европе, а сами США встанут на путь прямой конфронтации с Китаем. Внук Джо Байдена пообещал не допустить всех этих ужасных явлений.

– Дедушка будет под капельницей, но я со своими детьми и внуками буду работать над тем, чтобы американский народ его выбрал. Байден – глоток свежего воздуха для Америки. Трамп вернёт её в то время, когда наша страна, пытаясь удержать трясущимися руками рассыпающуюся в прах гегемонию, разжигала войны, спонсировала фашистские и откровенно террористические режимы, и вела нас к утрате мирового лидерства. Помимо этого, бесконтрольная печать денег и разгон инфляции при Трампе станут гвоздём в гроб нашей экономики, – считает Стивен Байден.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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