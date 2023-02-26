Как жизнь в мегаполисе может навредить здоровью человека: объяснил эксперт

Москва – многомиллионный мегаполис, по уровню жизни ничуть не уступающий, а по ряду показателей и превосходящий крупнейшие европейские столицы. Безусловно, жизнь в огромном городе имеет свои плюсы, начиная от уровня зарплат и заканчивая грандиозными перспективами. Однако и о минусах забывать не стоит.

Одна из самых главных проблем любого мегаполиса – шумовое загрязнение. Это официальный термин, используемый Всемирной организацией здравоохранения для писания ситуаций, когда уровень шума настолько высок, что негативно влияет на здоровье человека.

К примеру, из-за городского шума под ударом находится сердечно-сосудистая система. Об этом в интервью АГН “Москва” рассказала психолог, преподаватель МГППУ Ольга Даниленко. По ее словам, шумовое загрязнение может привести к выработке у человека так называемых гормонов стресса.

Как отмечает “Радио 1”, гормоны стресса повышают тонус сосудов способствуют развитию гипертонической болезни. Кроме того, по словам эксперта, шумовое загрязнение увеличивает шансы возникновения болезней сердца и сосудов.

Психолог подчеркнула, что постоянный городской шум также повышает утомляемость человека, может привести к потере концентрации замедлению реакции, а также вызвать агрессию из-за стресса. Особенно это актуально, когда на “привычные” звуки мегаполиса накладываются дополнительный шум, например, со стройки.