 

Полезная вкусняшка: рецепт творожно-кокосового печенья от Юлии Ковальчук

25.02.2023, 22:25, Разное
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Певица и
экс-солистка “Блестящих” Юлия Ковальчук поделилась рецептом полезного
и вкусного печенья. Быстро, просто и отлично подойдет тем, кто не любит
магазинные десерты.

Ингредиенты

Творог — 275
грамм

Яйца — 2 штуки

Сахар — 2 ст.
ложки

Рисовая мука —
100 граммов

Разрыхлитель —1
ч. ложка

Кокосовая стружка
— 1 ст. ложка с горкой

Ванильный сахар —
по вкусу

Соль — щепотка

Юлия Ковальчук
доказывает простоту рецепта — из утвари понадобится только глубокая миска,
пергамент и духовка.

Способ
приготовления

В глубокой миске
Юлия Ковальчук смешивает творог с яйцами и сахаром, добавляя щепотку соли. Затем
в массу постепенно нужно просеять рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. В самом
конце Юлия всыпает в тесто кокосовую стружку, добавляет немного ванильного
сахара и перемешивает.

Затем из массы
необходимо скатать шарики. Каждый из них Ковальчук обваливает в кокосовой
стружке, после чего выкладывает на противень.

Выпекается
печенье в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

По желанию, сахар
можно заменить на сахарозаменитель. Так, печенье будет не только вкусным, но и
не навредит стройной фигуре. Отлично подойдет к завтраку с кофе или на перекус.

Приятного аппетита!


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