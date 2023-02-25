Полезная вкусняшка: рецепт творожно-кокосового печенья от Юлии Ковальчук

Певица и

экс-солистка “Блестящих” Юлия Ковальчук поделилась рецептом полезного

и вкусного печенья. Быстро, просто и отлично подойдет тем, кто не любит

магазинные десерты.

Ингредиенты

Творог — 275

грамм

Яйца — 2 штуки

Сахар — 2 ст.

ложки

Рисовая мука —

100 граммов

Разрыхлитель —1

ч. ложка

Кокосовая стружка

— 1 ст. ложка с горкой

Ванильный сахар —

по вкусу

Соль — щепотка

Юлия Ковальчук

доказывает простоту рецепта — из утвари понадобится только глубокая миска,

пергамент и духовка.

Способ

приготовления

В глубокой миске

Юлия Ковальчук смешивает творог с яйцами и сахаром, добавляя щепотку соли. Затем

в массу постепенно нужно просеять рисовую муку, смешанную с разрыхлителем. В самом

конце Юлия всыпает в тесто кокосовую стружку, добавляет немного ванильного

сахара и перемешивает.

Затем из массы

необходимо скатать шарики. Каждый из них Ковальчук обваливает в кокосовой

стружке, после чего выкладывает на противень.

Выпекается

печенье в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

По желанию, сахар

можно заменить на сахарозаменитель. Так, печенье будет не только вкусным, но и

не навредит стройной фигуре. Отлично подойдет к завтраку с кофе или на перекус.

Приятного аппетита!