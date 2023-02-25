Мнение: О грядущем π-це для России… Возмездие неотвратимо?

Тут можно даже без предисловий. Намедни отставной британский премьер Борис Джонсон, претендующий теперь на пост нового генсека НАТО, высказался без обиняков: «Пускай падёт Россия, пусть распадётся, это не моя проблема. Я не советник Путина, мне не о чем беспокоиться. Я забочусь о том, чтобы украинцы победили — это будет лучше всего. Лучшее будущее и для России».

И это очень серьёзная заявка со стороны Запада.

Прежде разговоры о возможном «распаде России» вследствие поражения в спецоперации ходили на уровне маргинальных публицистов и мелких популистов, преимущественно из Восточной Европы. Теперь впервые про это заговорил политик такого ранга. Который может вернуться в кресло премьер-министра Соединённого Королевства или действительно занять пост генсека #НАТО. То есть, тезис к обсуждению вброшен уже на самый высокий политический уровень.

Прежде от мыслей о «желательности» распада России как продолжения распада #СССР западных политиков удерживали два соображения. Первое, что в случае реальной угрозы такого сценария, особенно если он будет вызван внешним фактором, #Кремль может и жахнуть. Теперь, похоже, эта угроза нивелирована, причём на всех возможных уровнях.

Второй момент — риски неконтролируемого расползания атомных технологий и ядерного оружия в случае распада РФ. Это, кстати, было одной из причин, почему Штаты в 1991-1992 гг. настаивали на передаче всех ядерных ракет и боеприпасов под контроль Москвы. Которую сами тогда контролировали через «агентов влияния». Теперь, похоже, и с этой угрозой нашли, что делать.

А значит, «противопоказаний» к распаду РФ нет, и он, как минимум, уже на столе?

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