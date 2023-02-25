 

Apple обвинили в том, что она вводит пользователей в заблуждение, используя шифрование

25.02.2023, 13:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заявления компании Apples о том, что она не будет выдавать пользователям их данные по запросу правоохранительных органов из-за новой системы шифрования в облачном сервисе iCloud, являются маркетинговой уловкой. Об этом “Газете.Ru” заявил Ваге Закарян, руководитель группы разработчиков Gem4me.

По его словам, такое заявление можно рассматривать как маркетинговую стратегию, направленную на то, чтобы как можно больше людей подписались на платный сервис iCloud. Система шифрования, по словам Закаряна, может защитить данные от мошенников и хакеров. Закарян говорит, что хотя это важное и полезное изменение, шифрование не станет препятствием для спецслужб. “Прежде всего, любая спецслужба в любой стране имеет максимум возможностей запросить доступ и получить все данные. Согласно постановлению суда, любая компания, владеющая этой информацией, должна будет следовать этим указаниям”, – эксперт сказал, что такие действия могут быть расценены как препятствование правосудию, и данные должны быть обнародованы в любом случае.

Артемий Лебедев, влиятельный российский дизайнер и блогер, ранее высказал аналогичное мнение. По его мнению, новая система шифрования по-прежнему будет доступна американским спецслужбам, включая ФБР.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05.22 / WT – рейтинг Байдена обновил антирекорд, упав до 39%

30.10.22 / Иван Янковский впервые показал лицо годовалого сына

13.03.22 / Спокойствие — это наш конец

05.07.21 / Герман Стерлигов станет новым PR-директором сети магазинов «ВкусВилл»

11.08.22 / Никаких скучных черных штанов: как вписать в свой образ модные брюки женщинам за 50

10.08.22 / «Мозг размером с булавку» — американский полковник обвинил политиков в разжигании войны, к которой США не готовы

16.10.21 / Минфин разместит бессрочные гособлигации, обязательные к приобретению бюджетниками

02.08.22 / Флора в красках и тонкие надписи: свежие тенденции татуировок на август для женщин и мужчин

28.01.22 / Мнение: Путин урожайнее Сталина, США набросились на российское мороженое и рекорд несырьевого экспорта

06.09.21 / Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами: традиции и обряды 7 сентября, день Тита Листопадника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика