Apple обвинили в том, что она вводит пользователей в заблуждение, используя шифрование

Заявления компании Apples о том, что она не будет выдавать пользователям их данные по запросу правоохранительных органов из-за новой системы шифрования в облачном сервисе iCloud, являются маркетинговой уловкой. Об этом “Газете.Ru” заявил Ваге Закарян, руководитель группы разработчиков Gem4me.

По его словам, такое заявление можно рассматривать как маркетинговую стратегию, направленную на то, чтобы как можно больше людей подписались на платный сервис iCloud. Система шифрования, по словам Закаряна, может защитить данные от мошенников и хакеров. Закарян говорит, что хотя это важное и полезное изменение, шифрование не станет препятствием для спецслужб. “Прежде всего, любая спецслужба в любой стране имеет максимум возможностей запросить доступ и получить все данные. Согласно постановлению суда, любая компания, владеющая этой информацией, должна будет следовать этим указаниям”, – эксперт сказал, что такие действия могут быть расценены как препятствование правосудию, и данные должны быть обнародованы в любом случае.

Артемий Лебедев, влиятельный российский дизайнер и блогер, ранее высказал аналогичное мнение. По его мнению, новая система шифрования по-прежнему будет доступна американским спецслужбам, включая ФБР.