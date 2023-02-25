Японские эксперты комментируют решение России сократить добычу нефти

По мнению Тосихиро Сугууры (эксперт по нефтегазовой отрасли японского Института экономических исследований в Северной Азии, ERINA), сокращение Россией добычи нефти на 500 000 баррелей в день не окажет влияния на цены на нефть в мире, рассказал РИА Новости эксперт.

Он прокомментировал решение РФ сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в день, начиная с марта. “ОПЕК+ не будет компенсировать это увеличением добычи. Предложение на мировом нефтяном рынке сократится на 500 000 баррелей в день. Однако крупнейший в мире производитель нефти не будет увеличивать добычу более чем на 500 000 баррелей. Цены могут вырасти, если США не увеличат добычу. При этом предполагается, что спрос останется прежним. По мнению эксперта, спрос на нефть будет играть большую роль в прогнозировании будущих изменений цены на нефть”, – сказал он.

Сугиура заявил, что краткосрочный прогноз Агентства энергетической информации США в отношении цен на нефть заключается в том, что спрос и предложение будут медленно меняться, но предложение будет расти, что приведет к падению цен. Поэтому даже несмотря на то, что РФ сократила добычу нефти на 500 000 баррелей в день, ожидается, что спрос на нефть будет снижаться. Китайская экономика будет определять, сможет ли спрос на нефть восстановиться. Цены на нефть будут расти, если произойдет восстановление спроса на нефть в Китае, который включает как сырую нефть, так и нефтепродукты. Цены упадут, если восстановление экономики будет медленным. По мнению эксперта, это означает, что даже сокращение добычи в РФ на 500 000 баррелей вряд ли окажет влияние на цены.

По его словам, российское производство в 10 миллионов баррелей в час означает, что 500 000 баррелей в день – это всего лишь 5%. Однако мировое производство нефти составляет 100 миллионов баррелей в день, поэтому 500 000 – это всего лишь 0,5%.Другими словами, это не будет иметь огромного влияния. Китайский спрос на нефть повлияет на цены больше, чем сокращение предложения на 500 000 баррелей в день. Сугиура заявил, что даже если РФ сократит добычу на 500 000 баррелей в день, это, скорее всего, не повлияет на мировой спрос и предложение. Российский вице-премьер Александр Новак заявил в феврале, что РФ сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день в марте. Это позволило бы РФ восстановить отношения с рынком. Исходя из складывающихся рыночных условий, будут приниматься дальнейшие решения.