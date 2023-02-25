Мнение: Мирный план Китая

Китай выложил на стол свой план по разрешению Украинского кризиса. Как и ожидалось, в основе плана лежит корейский сценарий. Напомню, в 1951 году стало ясно, что Корейская война становится слишком дорогой. У каждой из Корей была боеспособная армия в миллион солдат, а содержать армии такого размера маленьким республикам очень тяжело. При этом ни у одной из Корей не было шансов кардинально переломить ситуацию в свою сторону — максимум они могли немного сдвинуть фронт, причём ценой существенных потерь.

Американцы, понятно, были готовы воевать до последнего корейца. Президент США Гарри Трумэн заявил тогда — «Мы сражаемся в Корее, чтобы нам не пришлось воевать в Уичите, в Чикаго, в Новом Орлеане или в бухте Сан-Франциско». А вот Советскому Союзу война была не нужна, так что после смерти Сталина КПСС приняла решение заключать мир. Вслед за СССР мирные переговоры начал и Китай. Наконец, в 1953 году Индия внесла в ООН предложение прекратить огонь, и вскоре стороны приостановили боевые действия.

Полноценный мирный договор Южная Корея и КНДР заключить так и не смогли, однако по факту это был всё же мир — армии прекратили стрелять друг в друга и осторожно, держа неприятеля на мушке, разошлись по домам. Тезисно замечу, что у современной Кореи нет причин оставаться разделённой. Если бы не США, которым необходима болевая точка в регионе, Корея давно бы уже объединилась — в формате рыхлой федерации, может быть, или как минимум в формате двух дружественных стран с прозрачной для людей и товаров границей. Полагаю, как только США уйдут с большой сцены, отношения двух Корей начнут улучшаться прямо на глазах.

Так вот, корейский сценарий предполагает, что на словах стороны по-прежнему настроены воинственно и готовы штурмовать столицу неприятеля, а на практике подписывают «временный» договор о прекращении огня и на несколько десятилетий перестают друг в друга стрелять. Именно это Китай сейчас, по сути, и предложил. Процитирую два пункта плана из двенадцати, второй и четвёртый (ссылка):

2. Отказ от менталитета холодной войны. Безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность региона не должна достигаться путем укрепления или расширения военных блоков. Законные интересы безопасности и озабоченности всех стран должны приниматься всерьез и должным образом учитываться. Простого решения сложной проблемы не существует. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности и принимая во внимание долгосрочный мир и стабильность во всем мире, помочь сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности. Все стороны должны противостоять стремлению к собственной безопасности за счет безопасности других, предотвращать блоковую конфронтацию и сообща работать во имя мира и стабильности на Евразийском континенте.

Перевод с дипломатического на русский. Сейчас 2023, а не 1993 год. Сила американцев больше не соответствует их наглости, им стоит начать учитывать интересы других великих держав. Украинский кризис вступил в острую фазу, так как США начали прокси-войну с Россией: сначала подвинув базы НАТО к нашим границам, а потом превратив Украину в лагерь агрессивных боевиков. Америке стоит или выполнить справедливые требования России, — откат НАТО к границам 1997, демилитаризацию Украины, — или готовиться к тому, что остальные 7 миллиардов землян постепенно объединятся против США.

4. Возобновление мирных переговоров. Диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение Украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к продвижению мирных переговоров, помогать сторонам конфликта как можно скорее открыть дверь к политическому урегулированию и создавать условия и платформы для возобновления переговоров. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении.

Перевод с дипломатического на русский. Уважаемые лаоваи, роль СССР в этом кризисе играем мы. Садитесь за стол переговоров. Сделаем как в Корее в 1953 — подпишем «временное» соглашение о прекращении огня, после чего вы перенесёте боевые действия из окопов в Твиттер, а потом будете 70 лет согласовывать друг с другом мирный договор.

Выгоден ли корейский сценарий России?

Не уверен. Как справедливо заметил Дмитрий Медведев, без удлинения общей границы с Польшей достичь целей Спецоперации будет затруднительно. Опять-таки, США могут воспользоваться передышкой, чтобы заново накачать Украину оружием, как следует подготовить её к следующему раунду.

С другой стороны, мир обычно лучше войны, а время работает на нас. США балансируют на краю сразу нескольких опаснейших кризисов. Нам будет гораздо сподручнее принуждать Украину к нейтральности, когда в США начнётся полноценная депрессия, или когда всё силы американцев будут брошены, например, на Тайвань. Наконец, с точки зрения мягкой силы нам будет очень выгоден контраст между Россией, экономика которой в полном порядке, и Украиной, экономику которой американцы практически уничтожили за последний год.

В общем, в корейском сценарии есть плюсы и минусы. Но судя по тому, что Китай вообще озвучил свой мирный план, Россия решила, что плюсов больше, и предварительно дала своё добро. Прошлый год показал, что наша власть (не впервые ли в истории?) считает главным приоритетом жизни русских солдат. Возможно, это соображение стало решающим.

Для Китая мирный план — важная веха в развитии, подтверждение статуса сверхдержавы, которого Китай уже достиг в экономическом разрезе, но ещё не вполне достиг, например, на военном и дипломатическом фронтах. Как верно заметил президент Лукашенко, который горячо поддержал план Китая ещё до того, как тот был озвучен публично, китайцы стараются без нужды не вмешиваться в чужие дела. Раз уж вмешались, значит не просто так — уж как минимум китайцы намерены показать, что голос Пекина имеет серьёзный вес.

Пожалуй, время выбрано удачно.

Во-первых, понятие статуса в китайской культуре имеет гораздо большее значение, чем в европейской: китайцам очень важно, чтобы к ним относились с уважением. Если нам снится в кошмарах, что мы падаем в шахту лифта или сражаемся с маньяками, то китайцы больше всего боятся «потерять лицо», то есть попасть в неловкую или унизительную ситуацию.

Во-вторых, Китай вот уже 200 лет несправедливости от колонизаторов, постепенно накапливая огромный ресентимент, подспудное желание отомстить Западу и продемонстрировать всему миру свою мощь.

В-третьих, Китай аккумулировал за последние десятилетия огромную силу, которую применял до поры с большой осторожностью. А когда у вас в руке молоток, все проблемы вокруг кажутся гвоздями — китайцам наверняка сейчас хочется свою силу куда-нибудь применить.

Эти три фактора заставляют меня предположить, что Китай воспринимает свой собственный мирный план предельно серьёзно, как вызов гегемону и заявку на вступление в клуб сверхдержав. Если США посмеются над планом Китая, Китай воспримет это как пощёчину. Чтобы не потерять лицо, китайцам придётся ответить, причём не гневной речью в ООН, а чем-то существенным, чем-то, что доставит США настоящую боль.

Теоретически возможностей у Китая много — начиная от удара по доллару и заканчивая давлением на вассалов США, которые сильно зависят от Китая экономически. Однако правила дипломатии требуют отвечать на том поле, где было нанесено оскорбление, то есть, применительно к нынешней ситуации, на украинском фронте. Хорошим ответом могут стать массовые поставки оружия для русской армии. Полагаю, Китай думал над поставками оружия и раньше, так как Украина — американский проект, а США открыто называют Китай своим экзистенциальным врагом. Предположу, что кое-что нам Китай уже поставлял: маленькими партиями, разумеется, и стараясь соблюдать видимость нейтралитета. Однако раньше хорошего предлога для раскупорки больших складов у Китая не было. Не исключено, что Китай озвучил свой мирный план именно для того, чтобы у него появился официальный предлог принять деятельное участие в конфликте.

Пока что американцы притворяются деревянными, делают вид, будто не понимают, о чём Китай вообще говорит. Однако большого энтузиазма от них никто и не ждал: политические традиции заставляют Вашингтон крепко придерживаться тезиса «Россия агрессор, США — мирная страна». Даже согласившись на условия Китая, в публичном поле американцы продолжат настаивать, что никакие соглашения с Россией невозможны. Вот президент Зеленский будет подписывать соглашение о прекращении огня, и в эти самые секунды наотрез отвергать мирный план.

Поэтому мы узнаем, какое решение примут в итоге в Вашингтоне только по факту — когда американцы примут решение, и господин Зеленский либо подставит подпись под документом, либо нет. Но тут всё станет ясно примерно в марте, а пока что мы можем уверенно предположить следующее:

1. Китайцы изложили свой мирный план, заранее согласовав его с Россией.

2. Будет ли мирный план принят, зависит только от США.

3. У китайцев уже есть план на случай, если США скажут «нет».