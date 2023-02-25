 

На базе ликвидированного Минкульта создадут всероссийский трест прачечных

25.02.2023, 13:33, Разное
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В Москве, в главном здании бывшего министерства культуры была
открыта первая образцовая прачечная, в которой применяются самые современные
стандарты стирки белья. В торжественной церемонии приняли участие экс-министр
культуры Ольга Любимова и режиссёр Никита Михалков.

«Я, как бывшая глава Минкульта, рада, что теперь под этим
брендом будут оказываться столь необходимые услуги простым людям. Уже скоро во
всех крупных городах россияне смогут дёшево и качественно постирать свои вещи,
на мой взгляд, это очень хорошо», – сказала Любимова.

С инициативой создать на базе ликвидированного Министерства
культуры трест прачечных выступил Никита Михалков, который предложил использовать
инфраструктуру ведомства «для пользы народа». Как отметил режиссёр в авторской программе «Бесогон», в условиях нестабильной экономической ситуации государство должно
оказывать адресную помощь простым гражданам, в том числе с решением бытовых
вопросов.

До конца года прачечные «Министерства культуры» откроются в
Санкт-Петербурге, Калининграде и Екатеринбурге, а в 2023 году представительства
треста должны появится во всех областных центрах России. Стоимость стирки
килограмма белья составляет 10 рублей, пенсионеры и льготники смогут
пользоваться услугами прачечных бесплатно.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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