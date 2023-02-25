На базе ликвидированного Минкульта создадут всероссийский трест прачечных

В Москве, в главном здании бывшего министерства культуры была

открыта первая образцовая прачечная, в которой применяются самые современные

стандарты стирки белья. В торжественной церемонии приняли участие экс-министр

культуры Ольга Любимова и режиссёр Никита Михалков.

«Я, как бывшая глава Минкульта, рада, что теперь под этим

брендом будут оказываться столь необходимые услуги простым людям. Уже скоро во

всех крупных городах россияне смогут дёшево и качественно постирать свои вещи,

на мой взгляд, это очень хорошо», – сказала Любимова.

С инициативой создать на базе ликвидированного Министерства

культуры трест прачечных выступил Никита Михалков, который предложил использовать

инфраструктуру ведомства «для пользы народа». Как отметил режиссёр в авторской программе «Бесогон», в условиях нестабильной экономической ситуации государство должно

оказывать адресную помощь простым гражданам, в том числе с решением бытовых

вопросов.

До конца года прачечные «Министерства культуры» откроются в

Санкт-Петербурге, Калининграде и Екатеринбурге, а в 2023 году представительства

треста должны появится во всех областных центрах России. Стоимость стирки

килограмма белья составляет 10 рублей, пенсионеры и льготники смогут

пользоваться услугами прачечных бесплатно.

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