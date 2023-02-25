Мнение: Провокатор конфликтов

Разбирая вред от Ищейки вчера, я приводила в пример ситуацию, где партнер вел себя подозрительно и скрытно. Чуть позже мы определимся, где проходят границы между нормальной скрытностью и подозрительной.

Но вред Ищейки чаще всего касается не таких пограничных ситуаций, а самых обычных, где партнер ничего не скрывает, а Ищейка второго все равно ищет лаз.

Большинству людей так сложно держаться в границах, что границы для них ассоциируются с тюрьмой, с колючей проволокой, с несвободой, а Ищейка кажется не лазутчиком, а самой спонтанностью.

Чего бы ни говорил партнер, Ищейка обязательно продолжит за него, проведет аналогию, посмотрит дальше, сделает вывод, а на самом деле заберется через лаз в его голову.

После каждого вопроса или предложения партнера Ищейка дергает хозяина: “Что он имеет в виду? Зачем он это сказал? Какая у него цель? Что он скрывает?”

После каждого его ответа или неответа тем более: “Почему он ответил так, а не так? Почему он промолчал? Какой подтекст у этого? Куда он клонит? Чего он на самом деле хочет добиться?”

Я много раз обращала ваше внимание, что от Ищеек в моем блоге спасу нет, как и от Штурманов. Ищейки приходят научиться читать между строк, распознавать крючки и коварные стратегии, как Штурманы приходят пополнить арсенал пыточных инструментов крючкообразными щипцами.

Очень сложно доказать людям с плохими границами, что надо держаться в границах, им кажется, что так они лишат себя преимущества, ограничат себя и ослабят. Представление о том, что уважение к границам делает сильней и обеспечивает преимущество, приходит только вместе с хорошими границами. Именно поэтому формирование границ идет так тяжело и часто требует лет обучения. Это было бы быстро, если бы не замкнутый круг: чем хуже ваши границы, тем больше вы дорожите Ищейкой, Штурманом и их арсеналом. Чтобы распрощаться с ними, надо увидеть их вред, а с плохими границами увидеть это очень сложно.

Представьте, что делает Ищейка с отношениями. И не тогда, когда отношения уже дышат на ладан, когда партнер уже плюсует и обманывает вас, не договаривает, многое скрывает. В этот момент Ищейка добивает ваши отношения, но еще раньше, когда отношения еще хорошие, Ищейка портит эти отношения вместе со Штурманом и остальной бесовской сворой. И Ищейка нередко стоит во главе этой своры, опережая даже Штурмана, царицу багов.

В каждой фразе Ищейке мерещится дополнительный смысл, поэтому любой диалог заканчивается конфликтом. Ищейка заставляет человека наезжать на партнера на пустом месте.

Давайте посмотрим диалог из последнего письма.

“Она же с утра выставила ультиматум.

А: Больше как было не будет.

Встреч по ночам я больше не хочу. Теперь мы будем видеться по выходным. И планировать как мы их проведем – вместе.

Тренироваться по выходным будем вместе. (Это может быть и суббота- перед воскресеньем, и воскресенье- так как воскресенье стабильный выходной) + второй выходной- который мне дают в будний день. Его будем осуждать, так как его я заблаговременно не знаю.

Сегодня я после работы еду домой. В зал свой схожу

Я: О как. Это ты решила, или мы договорились?

А: Я могу так.

Если тебя это не устраивает – говори.

Я: Не устраивает

Говорю

Мне не нужна девушка на выходные

А: А я не хочу видеться по ночам

И выходные чтобы ты проводил – как удобно тебе

Я: Вот и “договорились”

Она теперь каждый день первая пишет “доброе утро” и “спокойной ночи”, а сегодня прислала в подарок сертификат на совместное мероприятие 23 февраля. Я не активничаю. Первый не пишу, отвечаю по делу, за подарок поблагодарил.

С самого начала я осознавал, что вкладываться придется больше мне, т.к. она очень красивая и эффектная девушка. Да и мне это все было больше нужно. И сейчас понимаю, что хочу быть вместе и запрос идёт с моей стороны, но вот этот весь разговор – меня хотят прогнуть на совершенно невыгодные условия. И внутри закипает гнев”.

Обоих ссорит не столько Штурман (ультимативные формулировки), сколько Ищейка (поиск злого умысла и шпионская грамота).

Автор настроен достаточно серьезно, это мы знаем из его письма. Но девушка подозревает его в том, что он хочет “удобно устроиться”. С точки зрения ее подозрительной Ищейки он зовет ее по ночам не потому что хочет чаще видеть, а потому что хочет проводить выходные без нее, хочет получать от нее только секс, а серьезно общаться не хочет. Поэтому она ему заявляет, что одних ночей не будет, а будут целиком дни, то есть выходные.

Автор наш подозревает девушку в том же самом, в чем она подозревает его. По мнению его Ищейки, сделавшей ей в голову лаз, она не хочет видеться чаще, не хочет с ним спать, не хочет переходить от встреч к совместной жизни, она хочет развести его на дополнительные ухаживания и вложения по выходным.

Оба расследуют тайные умыслы друг друга и, со свойственной Ищейке паранойей, приходят к заключению, что их не любят, а хотят поиметь.

Помните, в том же письме героиня обвиняет автора в обмане, когда тот признается ей в любви. Она обосновывает свой вывод тем, что “любовь требует времени”, а если автор говорит о любви так рано, он обманщик, а если обманщик, значит, возможно, манипулятор. Поразительный вывод Ищейки, верно?

Автор же в ответ на обвинение девушки в обмане, приходит в гнев и даже порывается выставить ее среди ночи из дома. К счастью не озвучивает этот свой порыв. То есть он слышит не ее жалобу на недостаточные доказательства любви, а ее отказ от любви. Его Ищейка еще параноидальнее, чем ее. “Она не верит в мою любовь, значит не хочет верить, а если не хочет верить, значит не хочет любви, и она заявляет мне в лицо, что ей не нужна любовь, то есть плюет прямо в лицо”. За плевок в лицо выставить из дома – адекватный поступок, так Ищейка заставляет людей косячить, помогая им построить неадекватную картину происходящего.

Вернемся к приведенному выше диалогу.

“Мне не нужна девушка на выходные”, – говорит автор.

Как мы понимаем из письма, ему нужна не просто девушка, а конкретно автор и нужна для более серьезных отношений, чем встречи на выходные.

Но Ищейка заставляет людей формулировать криво, прятать часть смысла за размытыми формулировками. Ищейка подозрительна и на всякий случай старается не подставлять.

Но в результате Ищейка подставляет хозяина максимально. Из кривой формулировки следует, что автору нужна некая девушка, но девушка на выходные не нужна, а нужна для чего-то другого.

Героиня тоже хороша со своей Ищейкой.

Из всех возможных вариантов размытой формулировки она делает вывод, что автору нужна девушка для ночей в будни, а для выходных не нужна, он проведет время с друзьями или в спортзале или как-то еще. Ничего подобного в его размытой формулировке нет, но Ищейка выбирает тот вариант, который кажется ей стратегически верным, а стратегически верным Ищейке всегда почти кажется вариант, предвосхищающий злой умысел.

Поэтому Ищейка – главный провокатор конфликтов. Она начинает рыть окопы на всякий случай и другой видит в этом подготовку к войне.

Героиня заявляет автору, что не хочет видеться по ночам.

Это кривая формулировка, с векторами косяка, потому что из этой формулировки не ясно, что кроме ночей она хотела бы и дни, понятно только, что она не хочет ночей. Это стиль Ищейки: подозревая злой умысел партнера, ни в коем случае не делать шаг. А то вдруг голову откусит, лучше спрятаться за мутными формулировками.

Так и общаются две Ищейки, точнее два хозяина Ищеек. Мутная формулировка одного – лаз в голову от другого – мутная формулировка другого – лаз в голову от первого. В результате начинается сначала тявканье, потом лай, потом собачьи бои, причем Ищейки смеются в стороне как и положено бесам, а хозяева рвут друг друга на части как две собаки.

Не хочу, заявляет девушка, “чтобы ты проводил выходные как удобно тебе!”

На самом деле она хочет не создать ему неудобства, а проводить выходные вместе с ним.

Но Ищейка не дает сказать ни одного доброго слова, ведь на другой стороне, предположительно, враг с тайными злыми умыслами и планами подмять под себя. Ищейка старается “защищать границы”, выбегая далеко за хозяйский забор. Представьте себе сторожевую псину, которая защищает свою халупу, бегая по селу и кидаясь на людей. Вот так выглядит разбушевавшаяся Ищейка.

– Вот и “договорились”, – разочарованно сообщает автор.

Вместо слов о том, что девушка не хочет, чтобы выходные он проводил отдельно от нее, его Ищейка прочитала между строк такое, после чего продолжать отношения нельзя.

Спустя время после конфликта хозяин Ищейки обязательно начинает сомневаться. Его шатает, он не уверен, что понял все верно.

Однако, кроме сомнительной информации Ищейка приносит кое-что похуже: она толкает произносить те слова и делать те поступки, которые не отменить, даже если выгнать Ищейку.

Вам померещилось что-то и вы обругали партнера. Померещилось что-то несуществующее, а вот ругань ваша – вполне реальна. И это ваш косяк.

И вы даже оценить свой косяк не сможете, потому что огрызались вы на хамство партнера, которое померещилось вашей Ищейке. То есть в картине вашей короны – это была защита от нападения, а в реальной картине отношений – ваш наезд на пустом месте или даже ваше агрессивное нападение.

И это что касается косяков. Кроме того, что Ищейка – главный провокатор конфликтов, она еще главный организатор сливов.

Как Ищейка организует сливы? Не только после косяков, а даже и на пустом месте.