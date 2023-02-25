Guardian – министр обороны Великобритании исключил поставку истребителей Typhoon Украине в ближайшее время

Великобритания не будет поставлять Украине истребители Typhoon в ближайшее время, передаёт The Guardian. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, вместе с истребителями стране пришлось бы направить на Украину сотни военнослужащих, однако «Запад не собирается вводить войска на Украину в таких масштабах».



АР

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшей перспективе его страна не будет отправлять на Украину истребители Typhoon, несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского и бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, пишет The Guardian.

В пятницу в своей речи по случаю первой годовщины российской спецоперации на Украине Уоллес отметил, что эти истребители будут слишком сложными для украинских пилотов и потребуют размещения сотен британских военнослужащих для их обслуживания.

«Запад не собирается вводить войска на Украину в таких масштабах. Идея о том, что если мы поставим туда Typhoon, нам придётся послать 200 человек из Королевских военно-воздушных сил, а мы не собираемся этого делать… на данном этапе», — приводит издание слова главы оборонного ведомства.

Впрочем, по его словам, если другие страны, у которых есть самолёты советского образца, захотят поставить их Украине, Великобритания будет готова помочь обеспечить воздушное прикрытие этой страны, чтобы компенсировать потерю самолётов.

Несмотря на то что Уоллес исключил возможность направить Украине Typhoon, Министерство обороны продолжает изучать вопрос о том, может ли оно отправить другие самолёты для помощи украинским военным. Ведомство уже ведёт обучение украинских пилотов на британских истребителях, однако на это, предупреждают чиновники, могут уйти годы.

Как отмечает The Guardian, отказ Лондона предоставить Typhoon станет ударом для Зеленского, который в феврале посетил Великобританию, чтобы публично попросить истребители. Украинского президента поддержал Джонсон, который вновь повторил призыв в четверг.