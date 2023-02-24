Василиса Володина назвала цвет одежды для привлечения успеха

Астролог и

ведущая телепрограммы “Давай поженимся” Василиса Володина поделилась

новым прогнозом. Она ответила на вопрос, что ждет знаки зодиака в конце февраля

2023 года, а еще назвала цвет одежды для привлечения успеха в этот период.

Так, по словам

Василисы, последние деньки февраля уже несут с собой ощущение весны. Это

Венера, которая стремится в знак Овна. Ее благоприятные цвета — это коралловый,

кораллово-розовый пастельный оттенок. Именно нежная палитра привлечет удачу в

этот период, не яркая.

Кроме этого,

Василиса Володина подметила, что нужно искать оттенки этого цвета и вокруг

себя. Люди, выбирающие коралловый в гардеробе — это тайные проводники к удаче.

В то же время Венера подарит счастье, если выполнить несколько условий.

“Говорить

открыто о своих желаниях, позволить себе быть страстной и купить что-то яркое

для гардероба”, — рассказывает астролог своим подписчикам.

На ютуб уже

появился новый весенний прогноз Василисы Володиной. В нем она рассказала, какие

испытания ждать семейным парам. Кроме этого, она назвала самый важный день в

марте — именно в этот день исполнятся все желания.