Василиса Володина назвала цвет одежды для привлечения успеха
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Астролог и
ведущая телепрограммы “Давай поженимся” Василиса Володина поделилась
новым прогнозом. Она ответила на вопрос, что ждет знаки зодиака в конце февраля
2023 года, а еще назвала цвет одежды для привлечения успеха в этот период.
Так, по словам
Василисы, последние деньки февраля уже несут с собой ощущение весны. Это
Венера, которая стремится в знак Овна. Ее благоприятные цвета — это коралловый,
кораллово-розовый пастельный оттенок. Именно нежная палитра привлечет удачу в
этот период, не яркая.
Кроме этого,
Василиса Володина подметила, что нужно искать оттенки этого цвета и вокруг
себя. Люди, выбирающие коралловый в гардеробе — это тайные проводники к удаче.
В то же время Венера подарит счастье, если выполнить несколько условий.
“Говорить
открыто о своих желаниях, позволить себе быть страстной и купить что-то яркое
для гардероба”, — рассказывает астролог своим подписчикам.
На ютуб уже
появился новый весенний прогноз Василисы Володиной. В нем она рассказала, какие
испытания ждать семейным парам. Кроме этого, она назвала самый важный день в
марте — именно в этот день исполнятся все желания.
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