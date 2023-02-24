2022.02.24
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2022.02.24 в фотографиях .
Мариуполь, 02.04.2022. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Работа медотряда ВДВ в зоне СВО. Станислав Красильников / ТАСС
Уничтожение бронированной техники и вооружения ВСУ высокоточными комплексами БПЛА. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Станица Луганская. Михаил Скуратов / ТАСС
Мариуполь. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Волноваха. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Макеевка. Фото: Николай Тришин / ТАСС
Мариуполь. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Херсон. Сергей Мальгавко / ТАСС
Донецк. Фото: Николай Тришин / ТАСС
Мариуполь. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Массовое захоронение людей на Старокрымском кладбище. Мариуполь. Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Источник: Новая газета
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