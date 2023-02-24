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24.02.2023, 22:35, Разное
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2022.02.24 в фотографиях .

Мариуполь, 02.04.2022. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Работа медотряда ВДВ в зоне СВО. Станислав Красильников / ТАСС

Уничтожение бронированной техники и вооружения ВСУ высокоточными комплексами БПЛА. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Станица Луганская. Михаил Скуратов / ТАСС

Мариуполь. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Волноваха. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Макеевка. Фото: Николай Тришин / ТАСС

Мариуполь. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Херсон. Сергей Мальгавко / ТАСС

Донецк. Фото: Николай Тришин / ТАСС

Мариуполь. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Массовое захоронение людей на Старокрымском кладбище. Мариуполь. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Источник: Новая газета


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