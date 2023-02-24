Microsoft случайно разослал Windows 11 на слабые ПК, которые еле справляются с Windows 10

Пользователи пожаловались на назойливую полноэкранную рекламу, рекомендующую им перейти на Windows 11, несмотря на то, что эта ОС несовместима с их компьютерами. Об этом пишет Windows Central.

Баннер появляется сразу после запуска Windows и занимает весь рабочий стол. Закрыть его можно только выполнив следующие четыре действия. Баннер не закроется пока пользователь не примет предложение об обновлении, даже если ему это ненадо.

Для работы Windows 11 потребуется компьютер с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ свободной памяти на жестком диске. Также требуется поддержка DirectX 12, двухъядерные 64-битные процессоры с частотой 1 ГГц или выше.

Windows Central сообщает, что Microsoft разослала предложения по установке Windows 11 на ПК с менее чем 2 ГБ ОЗУ или одноядерными процессорами, “не способными справиться даже с Windows 10”. Причина того, что назойливая реклама Windows 11 не убирается, пока неизвестна.