 

Microsoft случайно разослал Windows 11 на слабые ПК, которые еле справляются с Windows 10

24.02.2023, 19:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пользователи пожаловались на назойливую полноэкранную рекламу, рекомендующую им перейти на Windows 11, несмотря на то, что эта ОС несовместима с их компьютерами. Об этом пишет Windows Central.

Баннер появляется сразу после запуска Windows и занимает весь рабочий стол. Закрыть его можно только выполнив следующие четыре действия. Баннер не закроется пока пользователь не примет предложение об обновлении, даже если ему это ненадо.

Для работы Windows 11 потребуется компьютер с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ свободной памяти на жестком диске. Также требуется поддержка DirectX 12, двухъядерные 64-битные процессоры с частотой 1 ГГц или выше.

Windows Central сообщает, что Microsoft разослала предложения по установке Windows 11 на ПК с менее чем 2 ГБ ОЗУ или одноядерными процессорами, “не способными справиться даже с Windows 10”. Причина того, что назойливая реклама Windows 11 не убирается, пока неизвестна.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11.20 / Археологи нашли церковь, где Иисус Христос исцелил женщину

26.06.20 / Мнение: Посольство США нарушило российский закон “дважды” – посол и дипломаты должны быть высланы из России

24.09.21 / “За что ты меня любишь?”: темы, которые крайне нежелательно обсуждать со своим мужчиной

08.06.22 / Вторичные квартиры могут подешеветь на 30 процентов

28.03.22 / Зюганов обвинил Запад в расстреле царской семьи

14.11.22 / Эксперты объяснили опасность обильного потоотделения

11.09.21 / Уфолог случайно обнаружил в Арктике российскую базу и принял ее за ангар для НЛО

02.02.23 / «Мы живем на пороховой бочке»

25.12.20 / Скандалы: «Музыкальное политбюро»

05.07.21 / Дети, харассмент, развод: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе дали интервью Ксении Собчак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика