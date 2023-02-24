Реклама финок НКВД и кизлярских ножей в Telegram-каналах была оплачена Соросом

Американский миллиардер Джордж Сорос в интервью газете The New York Times признался, что является организатором рекламной кампании кизлярских ножей и финок НКВД в русскоязычном Telegram.

Как рассказал 92-летний бизнесмен, рекламная кампания изначально началась как шутка – он поспорил со своим товарищем, что даже самые известные российские Telegram-каналы готовы публиковать любые материалы за деньги.

– Я доказывал своему другу, что верить русским в Telegram нужно осторожно – за несколько десятков тысяч долларов они готовы рекламировать хоть билеты на бал сатаны, – сообщил журналистам Сорос.

Детали пари миллиардер не раскрыл, однако намекнул, что остался в выигрыше. Всего он потратил на рекламу в 41 канале два миллиона долларов, но после подведения итогов спора Сорос «ничего не потерял, а даже немного заработал.

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