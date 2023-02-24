 

Google сделала функцию «волшебный ластик» доступной для Android и iOS-устройств

24.02.2023, 18:30, Разное
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Компания Google сделала функцию “Волшебный ластик” доступной на всех смартфонах под управлением Android и iOS. Об этом было объявлено в официальном блоге IT-гиганта.

Magic Eraser может удалять нежелательные объекты с фотографий, тем самым сохраняя композицию без необходимости использовать Photoshop. Убрать с фотографий можно случайных людей, животных, деревья или любые другие объекты, которые портят пейзаж. Можно изменить цвета мешающих объектов или даже полностью перекрасить весь фон.

Функция HDR Effect также доступна в открытом доступе. Она изменяет динамический диапазон в уже записанных видео. Редактор коллажей был также улучшен, теперь можно добавлять стикеры на свои фотографии или выбирать из популярных стилей художников. Опция “Волшебный ластик” изначально была доступна только для телефонов Google Pixel. Теперь ею могут пользоваться все пользователи Google. Тем не менее для этого необходима платная подписка Google One


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