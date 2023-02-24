Когда зима заканчивается: самые модные модели платьев на весну 2023 года

Весна-2023 — прекрасный период для того, чтобы пополнить гардероб новыми изделиями. Например, платьями. Чтобы оставаться в тренде и создавать стильные образы, обязательно обратите внимание на следующие модные платья.

Кожаные

В этом году вся одежда из кожи в моде, в том числе и платья. Зимой и осенью более уместны наряды в оттенках черного или коричневого. А вот на весну можно создавать более яркие образы.

Например, присмотритесь к кожаному платью насыщенного зеленого цвета. Сочетайте его с элегантной обувью на каблуках или на шпильках. В таком наряде вы точно будете ловить на себе восхищенные взгляды.

В стиле сафари

Если вам импонирует ковбойский (или кантри) стиль, тогда пополните гардероб платьем в стиле сафари. Внешне оно напоминает комплект из рубашки и юбки миди. Изделие с длинным рукавом будет как раз уместно теплой весной, когда еще недостаточно жарко для того, чтобы носить кофты без рукавов. Вы можете сочетать платье сафари с ботинками-казаками. Эти предметы гардероба как будто созданы друг для друга.

Муслиновые

Муслином называется очень тонкая ткань. Обычно она бывает из хлопка, но также при производстве может использоваться шерсть, лен или даже шелк.

Муслиновые платья — мастхэв предстоящего весеннего сезона. Особенно в тренде будут изделия в землистых оттенках: хаки, коричневом, сером, серо-зеленым. Предпочтительная длина — либо макси, либо миди.

Если говорить об актуальном фасоне, то можно выделить приталенный. В моде также платья свободного кроя на пуговицах. Изделия миди- или макси-длины рекомендуется носить с ботинками или ботильонами на массивной подошве, чтобы появился контраст между брутальностью и женственностью и хрупкостью.

Платье-рубашка

Платья-рубашки вошли в моду еще в прошлом году и до сих пор не уступают своих лидирующих позиций. Они уместны и в контексте офисно-делового, и в контексте повседневного образа. Их отличительные особенности — вертикальный ряд пуговиц спереди и отложной воротник.

Обратите внимание, что платье-рубашка необязательно должно быть однотонным. Вы также можете рассмотреть изделия с анималистичными принтами, например под леопарда, змею, тигра или зебру.

С фатином

Если вы ищете платья для выхода в свет, тогда обязательно обратите внимание на данный вариант. Речь идет о многослойном изделии. Оно состоит из двух типов тканей. Первая — непрозрачная, идет как основа. Вторая — прозрачный фатин. Фатин одевается сверху на непрозрачный низ и делает образ более легким, нежным, воздушным.