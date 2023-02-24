Сделают любое блюдо не хуже, чем у мясоедов: какие приправы и специи должен иметь под рукой каждый веган

Многим вегетарианцам известна проблемам пресного вкуса овощных блюд. Отчасти решить такие сложности можно правильным выбором различных специй. Расскажем поподробнее о том, какие приправы можно использовать в правильном питании, чтобы улучшить вкус вегетарианских блюд.

Копченая паприка

Копченая паприка — это популярная приправа, которая широко используется в кулинарии. Делают ее из подкопченного перца не слишком жгучих сортов. Каждый опытный веган скажет, что такая приправа — это незаменимый ингредиент для приготовления вкусных и сытных блюд. Копченая паприка позволяет готовить овощные блюда, которые обладают характерным мясным вкусом. В особенности такая приправа интересна в различных маринадах в сочетании с другими специями.

Пищевые дрожжи

Пищевые дрожжи не только обладают характерным приятным вкусом, но и отличаются великолепной пользой для здоровья. Продаются они в виде желтоватых хлопьев, и отличаются легкостью в использовании. Такая приправа придает вегетарианским блюдам пикантный ореховый и сырный вкус. Пищевые дрожжи богаты полноценным белком и витаминами группы B.

Пищевые дрожжи являются незаменимым ингредиентом для приготовления любых блюд на растительной основе, в том числе сыра кешью. Они придают выраженный вкус, преображая всевозможные супы, пасту и выпечку. Вегетарианцам и веганам, которые с ностальгией вспоминают блюда с сыром, можно порекомендовать всегда иметь в запасе такую приправу из пищевых дрожжей.

Чесночный порошок

Чеснок придает любым блюдам пикантный вкус. Такая приправа творит настоящие чудеса с овощными блюдами, она используется при приготовлении супов и различных соусов. Чеснок добавляет землистого и слегка сладковатого острого вкуса.

Веганские блюда можно просто присыпать чесночным порошком или же использовать такую приправу непосредственно при термической обработке овощей. Существует простейший лайфхак использования этих специй. Чесночный порошок нужно сначала увлажнить, что активирует фермент аллииназу. После чего приправу можно добавлять в различные блюда, что позволит получить насыщенный выраженный вкус.

Луковые приправы

Лукавый порошок — это ароматная приправа, которая придает блюдам острый вкус. Известно, что эта специя была чрезвычайно популярна на Ближнем Востоке, а сегодня она все чаще встречается в европейской кухне. Вместо использования свежего лука в блюда на овощах можно добавлять такой порошок, что позволяет получить насыщенный и выраженный вкус. Используют луковую приправу в маринадах, тушеных блюдах и различных заправках. Такая специя улучшает вкус темпе, тофу и легких овощных салатов.

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Черная соль

Черная соль, которая известна под названием кала намак, — это специя, которая пришла из Средней Азии и Индии. Такая приправа придает блюдам насыщенный вкус и тонкий аромат. Добывают черную соль в горных регионах Индии, а ее характерный цвет объясняется большим содержанием соединений серы. В кала намаке содержится минимум натрия, что делает такую приправу здоровой альтернативой для поваренной соли.

В веганской кухне черная соль используется для приготовления омлетов из нута и тофу, а также различных яичных салатов. Этот приправой можно улучшить вкус жареных овощей, подчеркнуть сложность и глубину их аромата. В то же время следует пользоваться черной солью с определенной долей осторожности, так как у такой приправы все же имеется сильный серный привкус, который может понравиться не каждому.

Жидкий дым

Жидкий дым может поспорить с копченой паприкой за право называться одной из самых распространенных приправ. Буквально нескольких капель таких специй будет достаточно, чтобы придать своим блюдам незабываемый дымный вкус. В веганской кухне жидкий дым используется для приготовления соусов и маринадов. Он незаменим в том случае, когда готовится мясо на растительной основе. Используя жидкий дым, следует добавлять в пищу буквально нескольких капелек эссенции, которых будет достаточно, чтобы получить насыщенный и выраженный вкус.

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Соевый соус

Соевый соус является важнейшим ингредиентом азиатской кухни. Готовится он из ферментированной пшеницы, соевых бобов и воды. Одной из разновидностей соевого соуса является томария, которую изготавливают без пшеницы, а, следовательно, она не содержит глютена.

В китайской и индийской кухне соевый соус используется при приготовлении маринада, а также различных жареных и тушеных блюд. Это отличный способ усилить вкус, подчеркнув его сложность и богатый аромат. Нужно лишь соблюдать меру при использовании соевого соуса, так как в его составе содержится много натрия.

Куркума

Куркума — это специя с характерным выраженным ароматом, которая используется в ближневосточной и индийской кухне. Она известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Вкус у куркумы слегка горьковатый и землистый.

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Использование куркумы — это великолепный способ добавить глубины вкуса карри, различным супам, соусам, блинчикам и смузи. Это ключевой ингредиент при приготовлении золотого молока. Также на основе куркумы можно делать веганское мороженое, которое чрезвычайно полезно для здоровья.

Имбирь

Имбирь — это пикантная ароматная специя, которая сделает вкус любого блюда восхитительным. Также нужно отметить пользу для здоровья этой специи, которая обладает выраженными противовоспалительными свойствами.

В веганской кухне может использоваться как свежий имбирь, так и высушенный и растолченный в порошок. Такую приправу добавляют в соусы, маринады и смузи. Со свежим имбирем можно готовить различные овощные рагу и салаты.

Тмин

Тмин — это приправа, которая продается в виде порошка или цельных семян. Она имеет ореховый слегка землистый острый аромат. Эта специя широко используется в индийской, ближневосточной и мексиканской кухне. У многих она ассоциируется с острыми блюдами, но в действительности такая приправа лишь подчеркивает вкус, делая его насыщенным. На основе тмина можно готовить различные блюда, в том числе запеченный и жареный картофель и рис.

Тмин великолепно раскрывается в сочетании с другими специями. С его добавлением можно готовить хумус и карри. Смешав тмин с лимонным соком и тахини, можно получить великолепный соус для пасты. Блюда, приготовленные с этой специей, будут иметь насыщенный запоминающийся вкус и нежный аромат.

Кайенский перец

С помощью кайенского перца можно не только придать блюдам характерный аппетитный яркий оттенок, но и получить столь необходимую остроту. Эту приправу делают из сушеного молотого кайенского перца, поэтому она имеет пряный и острый вкус. Эта специя содержит различные полезные микроэлементы, являясь профилактикой воспалительных заболеваний, она отлично укрепляет иммунную систему человека.

С помощью кайенского перца можно приготовить различные тушеные блюда, вкусные супы, маринады и соусы. Можно с легкостью найти интересные рецепты приготовления с этой приправой соков и смузи. Кайенский перец можно даже добавлять в утреннее кофе, делая его вкус незабываемым.

Кориандр

Кориандр — это уникальная по своему вкусу приправа, которая великолепно дополняет соленые и сладкие блюда. Она незаменима при приготовлении различных соусов, сладкой выпечки и маринадов. В ближневосточной кухне кориандр добавляют в табуле, фалафель и хумус.