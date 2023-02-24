 

“Принимают за городскую сумасшедшую”: Кравец сообщила о крахе во Франции карьеры кривляки Литвиновой

24.02.2023, 15:55, Разное
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После событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии.
Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции.

Спустя год главная “богиня” российского кино решила съездить в Богохранимую, чтобы поздравить в юбилеем старушку-мать. Актриса и певица Алена Кравец смеется над этим поступком.

“Читаю, как Рената Литвинова с трудом, с приключениями, прямо как лазутчик, доехала до России – приехала на юбилей матери, – говорит Алена. – Недоумеваю, и становится мне грустно. На родине называли ее “богиней”, умилялись голосом, манерами, оригинальным поведением. Но во Франции на нее, думаю, смотрят как на городскую сумасшедшую, если французской публике вообще есть до нее дело”.

“Там такими кривляниями, ломаниями и жеманством никого не проведешь, – убеждена Кравец. – Впрочем, и нас больше не обдуришь. И чего, спрашивается, ей тут не хватало? Была звездой Художественного театра, сидела в жюри шоу. Нет, понесло ее демонстративно уехать во Францию, “хлопнув дверью”. В итоге и там никому особенно не нужна, и на родине реноме подпортила, если вообще не потеряла, да еще и подруга ее теперь считается иноагентом. “Как страшно жить!” – как пародировал “богиню” еще один бросивший Родину иноагент”.


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