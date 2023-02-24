 

Ученые из Сан-Антонио обнаружили генетическую связь между ожирением и болезнью Альцгеймера

24.02.2023, 15:40, Разное
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Исследователи Техасского университета в Сан-Антонио обнаружили, что ожирение связано с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Это может объяснить, почему эта болезнь чаще встречается у пожилых людей, страдающих ожирением. Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer’s Dementia, The Journal of the Alzheimer’s Association.

Исследователи проанализировали 74 гена, связанных с болезнью Альцгеймера, у 5 619 человек. Было обнаружено, что 21 из них недоактивированы или активированы у пациентов с ожирением.

13 генов связаны с ИМТ (индексом массы тела), а восемь других отвечали за отношение объема талии к объему бедер. Некоторые гены более тесно связаны с ожирением в среднем возрасте, а не пожилом, особенно у женщин.

Эти выводы согласуются с результатами исследований, которые ранее предполагали, что ожирение может повышать риск развития болезни Альцгеймера у женщин в среднем возрасте.

Люди, страдающие деменцией, теряют вес за 5-10 лет до начала заболевания. Возможно, теперь исследователи смогут понять причину этого сдвига и помочь предотвратить деменцию. По словам авторов, полученные ими результаты свидетельствуют о том, что ожирение необходимо контролировать в среднем возрасте.


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