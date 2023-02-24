 

США запретят российским фирмам закупать полупроводники

24.02.2023, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным Белого дома, 90 американским компаниям будет запрещено закупать товары из России, Китая и других стран в результате уклонения от санкций.

В США опубликовал заявление, в котором говорится, что сегодня Министерство торговли предпримет ряд шагов по экспортному контролю. В частности, в санкционный список будут включены почти 90 российских компаний и компаний из других третьих стран, которые занимаются обходом санкций и поддерживают российскую оборонную промышленность.

В заявлении говорится, что компаниям, включенным в список, запрещено покупать полупроводники, произведенные как в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий и программного обеспечения. РФ неоднократно заявляла, что сможет противостоять санкциям Запада против России, которые начались несколько лет назад. Москва отметила, что Запад не настолько смел, чтобы признать неудачи РФ в санкциях. Запад неоднократно заявлял, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, хотя долгосрочная стратегия Запада направлена на сдерживание и ослабление России, санкции наносят серьезный удар по мировой экономике. Он заявил, что главная цель Запада – сделать миллионы людей более несчастными, сообщают РИА Новости.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.23 / “Отцовство подкосило”: Проблемы умолчавшего о беременности молодой жены Прилучного всплыли наружу

23.11.22 / Проревела всю ночь напролет: заплаканная распухшая Седокова умоляет мужика вернуться

16.12.22 / Телеведущая Лиззи Канди позировала в откровенном образе Санта-Клауса

12.07.20 / Собор Святой Софии

01.03.22 / Путин наступает на Украину. День пятый

31.01.21 / Собянин объявил об окончательном закрытии метро в центре Москвы

02.08.22 / Кипр скучает по туристам и бизнесменам из России — и их деньгам

23.05.21 / Чистый воздух, вода без нитратов и меньше удобрений: что дает выращивание бобовых

05.11.21 / “Лесоруб” и “шахматная доска”: пальто, свитера и аксессуары в модную клетку самых разных конфигураций

28.03.22 / Москва поможет бизнесу снизить затраты на реализацию проектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика