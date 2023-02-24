США запретят российским фирмам закупать полупроводники

По данным Белого дома, 90 американским компаниям будет запрещено закупать товары из России, Китая и других стран в результате уклонения от санкций.

В США опубликовал заявление, в котором говорится, что сегодня Министерство торговли предпримет ряд шагов по экспортному контролю. В частности, в санкционный список будут включены почти 90 российских компаний и компаний из других третьих стран, которые занимаются обходом санкций и поддерживают российскую оборонную промышленность.

В заявлении говорится, что компаниям, включенным в список, запрещено покупать полупроводники, произведенные как в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий и программного обеспечения. РФ неоднократно заявляла, что сможет противостоять санкциям Запада против России, которые начались несколько лет назад. Москва отметила, что Запад не настолько смел, чтобы признать неудачи РФ в санкциях. Запад неоднократно заявлял, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, хотя долгосрочная стратегия Запада направлена на сдерживание и ослабление России, санкции наносят серьезный удар по мировой экономике. Он заявил, что главная цель Запада – сделать миллионы людей более несчастными, сообщают РИА Новости.