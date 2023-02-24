«Рождены незаконно»

Детей из Красноярска биологическим отцам-китайцам не отдают. Малыши остаются в детдомах.

Красноярский краевой суд отказал в передаче детей гражданам Китая. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба суда, утвердившего накануне решение Кировского райсуда, запретившего передавать гражданину КНР Чжан Цзяню ребенка, рожденного в Красноярске суррогатной матерью.

Это один из эпизодов драматического дела ООО «Дидилия», больше смахивающего на сериал. Его последние эпизоды досматривать будут наши дети и внуки, поскольку рожденным от жителей Китая детям исполнилось только по два года. Всего в Красноярске через схемы «Дидилии» суррогатными матерями «незаконно рождены» (термин правоохранительных органов и судов) 20 детей, 17 из них сейчас находятся в разных казенных учреждениях (семеро — в Красноярском доме ребенка № 3), трое — под опекой приемных семей.

Что их ждет? Отдавать их биологическим отцам российское государство не намерено. И жизнь детей в детдомах с самого рождения, естественно, прямо сейчас накладывает на них неизгладимый отпечаток. Генетические отцы судятся, но пока безуспешно.

Последнюю по времени попытку предпринял китаец Цзян. Помимо 3-го дома ребенка, среди адресатов иска администрация Кировского района Красноярска, региональное агентство ЗАГС и родители ребенка по документам. Суть иска: установление отцовства, внесение изменений в актовую запись о рождении, передача ребенка на воспитание отцу.

Позиция судов неизменна, вот и на этот раз и райсуд, и крайсуд мотивируют свои решения тем, что биологическое родство истца с ребенком не является безусловным основанием для удовлетворения иска. Ребенок родился в России, является ее гражданином, по документам имеет родителей — жителей РФ, и в решении вопроса должны применяться российские нормы. В частности, для применения суррогатного материнства должны быть законные основания, которые в данном случае были нарушены — не заключен прямой договор между биологическими родителями и суррогатной матерью. Представленный договор между ней и Цзянем, согласно экспертизе, — подделка. Все договоры заключались с организацией Perfect Fertility Center CO LTD (PFC) фирмой «Дидилия».

Скриншот видео СК

Истец не доказал, что ему либо его жене была показана такая процедура, как суррогатное материнство, родителями ребенка в свидетельстве о рождении указаны суррогатная мать и ее муж,

заключение эксперта о том, что Чжан Цзянь является биологическим отцом ребенка, свидетельствует лишь о том, что для создания эмбриона был использован его биологический материал.

До этого, 8 февраля, краевой суд по тем же основаниям отказал гражданину КНР Ло Лэю, получившему ранее от Сосновоборского горсуда запрет на передачу ребенка.

Как сообщает суд, желание иметь ребенка от суррогатной матери Лэй объяснил так: в первом браке жена не хотела детей. Сейчас он живет с девушкой в гражданском браке. Его девушка здорова, она не хочет рожать, выбрала карьеру, работает на телевидении. Себя в процессе Лэй считает пострадавшим, так как не понимает, почему ребенок не живет с родным отцом. Если бы ему не нужен был ребенок, он не потратил бы столько сил, денег. Это обман со стороны компании. О поддельных документах узнал только на следствии, никакого отношения к ним не имеет. Главное желание — получить и воспитывать своего ребенка.

Меж тем суррогатная мать, родившая Лэю ребенка, получила от организаторов деньги и уже осуждена за «торговлю людьми» — все из-за того же отсутствия прямого договора с биологическими родителями.

Не только отказ китайцам в выдаче их детей, но и суды над суррогатными матерями поставлены на поток. 7 февраля дали условно три с половиной года с испытательным сроком два года уже третьей женщине; предыдущий приговор был такой же, а первую — гражданку Казахстана — отправили на три года в колонию.

В прокуратуре так рисуют схему: жительница Новосибирска (в данном случае, третьем, дошедшем до суда) заключила договор с «Дидилией», ребенка родила в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства; в свидетельстве о рождении гражданка указана в качестве матери. После этого она оформила доверенность на имя руководителя «Дидилии» на распоряжение ребенком и получила за это 850 тысяч рублей.

Приговора также ждут главврач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, его зам, а в отношении руководства «Дидилии» расследование еще продолжается.

Сотрудники 3-го красноярского дома ребенка рассказывают, что дети «Дидилии» — родителей, находящихся под следствием или уже осужденных, — развиваются нормально, согласно возрасту, все здоровы.

Алексей Тарасов,

Обозреватель

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