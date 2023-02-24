 

На памятнике «Тысячелетие России» фигуры недостойных исторических деятелей заменят портретами современных политиков

24.02.2023, 15:33, Разное
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Министерство культуры утвердило проект реставрации памятника «Тысячелетие России», который был открыт в Великом Новгороде в 1862 году.

В ходе реконструкции планируется удалить с монумента барьельефы исторических деятелей, которые родились в недружественных странах или сыграли негативную роль в отечественной истории.

По словам заместителя главы Минкульта Евгении Чудиновой, этот памятник – один из символов российской государственности.

– На нём не место русофобам и врагам России. Литовский князь Гедимин, Даниил Галицкий, Константин Острожский и ещё десяток фигур были признаны недостойными находиться на монументе. Это результаты экспертизы с участием десятков историков и общественников, – рассказала она.

Демонтированные барьельефы заменят на изображения современных политиков – федеральных министров, президента России и лидеров партий, представленных в Государственной думе. Реконструкция памятника завершится к марту 2024 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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