Самые неожиданные победы в истории олимпийского хоккея

На Олимпийских играх хоккей всегда был одним из наиболее захватывающих спортивных событий благодаря его зрелищности. Впервые вид спорта появился на летней Олимпиаде 1920 года в Антверпене, где Канада завоевала золотую медаль в своем дебютном выступлении. В хоккее обстоятельства могут сложиться так, что победить смогут даже аутсайдеры. Такие моменты хорошо запоминаются болельщикам. В отличие от спорта и реальных игр, в онлайн-казино Вулкан 24 внешнее влияние на исход раундов исключено. Автоматы работают на основе генератора случайных чисел, поэтому любой спин может стать выигрышным. Игроку не понадобятся годы тренировок, получить выплату смогут даже новички.

Золото Великобритании

За все время участия в Олимпийских играх, спортсменам Великобритании удалось получить золото 11 раз. В их числе легендарный выигрыш в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене. Учитывая, что хоккей в то время не являлся востребованным видом спорта в Великобритании, и отсутствовали необходимые условия для тренировки, победа англичан над канадцами в финале стала настоящим сюрпризом. Однако, британская команда на 80% состояла из спортсменов, которые родились или выросли в Канаде. Этот фактор объясняет, как им удалось побороть фаворитов.

Триумф Чехии

В 1998 году в Нагано состоялся исторический момент: игроки НХЛ первый раз принимали участие в Олимпиаде. В Канадской сборной появились легенды хоккея: У. Гретцки, Э. Линдрос, П. Руа. Состав Чешской команды также был впечатляющим, но все же они считались аутсайдерами. На этой Олимпиаде в Японии Чехия впечатлила мир своим результатом.

В хоккейном финале голкипер Чехии Доминик Гашек противостоял сборной России и отразил 21 шайбу. Единственный гол, заброшенный Петром Свободой, стал решающим моментом, позволив Чехии получить золото, которое стало первым в истории олимпийского хоккея. Доминик Гашек продолжал свою профессиональную карьеру на протяжении трех десятилетий, но та медаль в Нагано осталась одним из самых ярких моментов в его спортивной жизни.

Чем запомнился женский хоккей

Зрители были под впечатлением после финала между женскими сборными в Сочи 2014. В поединке сошлись сильнейшие команды Канады и США. Они уже встречались 4 года назад в Ванкувере, также в финале. Тогда Канада получила золото со счетом 2:0.

В 2014 году игра канадок пошла не по плану: после третьего перерыва американки вырвались вперед на две шайбы. Но канадские хоккеистки не сдавались и доказали свой непобедимый характер. За 3 минуты до завершения матча Дженнер забила первый гол. Еще одна важная шайба заброшена Мари Пулен, когда оставались считанные секунды до завершения турнира.

Игра перешла в овертайм, и Мари продолжила показывать свой невероятный талант. Она забила гол, принеся Канаде золотую медаль. Ранее Пулен уже забрасывала две шайбы в финале 2010 года, а затем в овертайме стала «автором» победного гола.