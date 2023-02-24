А потом утром в зеркало смотреть на себя не хочется: ошибки в уходе перед сном, которые вредят нашей красоте

Сероватый оттенок, отечность и выраженные заломы — это признаки неправильного ухода за кожей лица. Чаще всего подобное проявляется утром после сна, вынуждая женщин и девушек использовать различную декоративная косметику. Поговорим поподробнее о типичных ошибках в уходе за кожей перед сном.

Не проветривают комнату

Свежий чистый воздух важен не только для здорового вида кожи лица, но и в целом положительно сказывается на общем состоянии человека. Наверное, многие замечали, что с приходом холодов, когда квартиры подолгу не проветривают, утром появляется ощущение сонливости, усталости, возникает снижение работоспособности. Во многом виной тому является затхлый воздух в спальне, который содержит различные выделения из бытовых предметов и имеет высокую концентрацию углекислого газа.

Чтобы решить подобные сложности, возьмите себе за правило регулярно каждый день проветривать спальню. Причем делать это нужно вечером перед сном, а также утром, сразу после пробуждения. Следует обязательно контролировать уровень влажности в квартире, при необходимости используя специальные увлажнители воздуха. Дело в том, что обезвоживание и иссушение крайне плохо сказывается на состоянии кожи лица. Тогда как оптимальная влажность воздуха в спальне действует лучше любого крема.

Не снимают на ночь макияж

Конечно, случаются всякие непредвиденные ситуации, когда по тем или иным причинам женщина или девушка не снимает на ночь макияж. Однако подобная постоянная практика приводит к существенному ухудшению состояния кожи лица. Появляются прыщи, воспаления и угревые высыпания, забиваются поры, может возникать характерный серый оттенок лица.

Крайне важно правильно снимать макияж на ночь, причем для этого используют специальные средства. Они не должны раздражать кожу, не содержат спирта и увлажняют поверхностный слой дермы. Не нужно экономить на таких качественных очищающих тониках, помните, что в последующем часто бывает невозможно устранить последствия постоянного не снятого на ночь макияжа.

Пренебрегают использованием тоника

Многие девушки и женщины уверены, что покупка и использование тоника — это просто бесполезная трата денег. В то же время нужно понимать, что такие средства освежают и увлажняют кожные покровы, что в особенности необходимо после утомительного рабочего дня. Тоники нормализуют кислотно-щелочной баланс кожи, обеспечивая дополнительное очищение от декоративной косметики и различных въевшихся загрязнений.

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Правильно очищенная тоником кожа может эффективно получать из антивозрастной сыворотки или увлажняющего крема все содержащиеся в такой косметике полезные микроэлементы. Это позволяет сделать уход за кожей лица еще более эффективным и решить многие проблемы, которые часто отмечаются утром после сна.

Редкие замены наволочки

Постельное белье следует менять не реже одного раза в неделю. При этом наволочку нужно менять даже чаще, в особенности если у вас проблемный и жирный тип кожи. Постельное белье за ночь впитывает в себя различные гнойные выделения и излишки кожного сала. Если не менять регулярно наволочку, то подобные выделения попадают на очищенную кожу, что приводит к ее нездоровому оттенку, образованию угревых высыпаний и неправильной работе сальных желез. То же самое касается полотенца для лица, которое следует менять едва ли не ежедневно.

Не используют увлажняющий крем

Часто можно услышать ошибочное умозаключение, что ночью кожа должна отдыхать от любой косметики. Именно поэтому многие женщины не используют увлажняющий крем. Нужно понимать, что подобное умозаключением касается лишь декоративных средств. Тогда как уходовая косметика должна применяться как можно чаще. В вечерние и ночные часы увлажняющий крем запускает процессы восстановления, обеспечивая кожу живительной влагой. Это повышает иммунитет и защитные силы дермы, которые сохраняют свой защитный барьер.

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Не используют дневной крем

В различных женских журналах можно прочитать, что ночной и дневной крем лишь маркетинговая уловка с целью вытянуть как можно больше денег из покупательниц. Однако подобный подход в корне неверен. Качественная косметика и дневной крем будут содержать специальные ультрафиолетовые фильтры, которые защищают кожу от воздействия солнечных лучей. Тогда как ночью подобная защита не требуется, поэтому состав дневного и ночного крема отличаются. Не следует экономить на качественной косметике, что позволит продлить молодость кожи, избежав различных возрастных проблем.

Качественный дневной крем не только содержит защиту от ультрафиолета, но и гиалуроновую кислоту, антивозрастные компоненты, различные растительные масла, витаминные комплексы и антиоксиданты.

Спят лицом в подушку

Одной из причин отечности лица после сна является тот факт, что человек спит лицом в подушку. Подобное приводит к образованию заломов и многочисленных ранних морщин, которые локализуются в районе носогубных складок. Чтобы избавиться от такой привычки, следует заменить мягкую подушку на ортопедическую. Это позволит обеспечить правильное положение тела во время сна и решит проблемы с болевыми ощущениями в спине и шее.

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По словам медиков, подобный сон головой в подушку крайне опасен, он может привести к асфиксии и внезапной смерти человека. Именно поэтому необходимо стараться побыстрее избавиться от такой плохой привычки.

Чрезмерное увлечение глубоким очищением

Для глубокого очищения могут использоваться различные скрабы, которые имеют абразивные агрессивные частички. Время от времени действительно такую очистку проводить достаточно полезно. Но увлекаться использованием подобной сильной косметики все же не следует. Агрессивные абразивные частички не только очищают кожу, но и отрицательное воздействует на нее, приводя к воспалениям, прыщам и ранним морщинам. В особенности опасно подобное для чувствительной кожи, с которой вовсе не рекомендуется использовать подобные средства.

Не сушат волосы после вечернего душа

После принятия вечернего душа многие женщины просто не успевают высушить волосы. Сон с мокрыми локонами не только приводит к их повреждению, появляются различные грибковые инфекции, которые локализуются на коже лица, ведь сочетание ваших влажных волос и теплой подушки дает грибку идеально влажную зону для роста.

В последующим избавиться от таких воспалений крайне сложно. Чтобы исключить подобное, нужно всегда перед сном тщательно сушить волосы феном или же вовсе не мыть голову, а принимать душ рано утром.

Не выполняют массаж лица

Массаж лица — это эффективное средство, которое позволяет предупредить появление ранних морщин. Такой простейший уход позволяет усилить кровообращение и микроциркуляцию кожи, стимулируя выработку эластичных и коллагеновых волокон. Специалисты рекомендуют делать массаж ежедневно хотя бы 5 минут, в особенности при нанесении ночного крема.

Тем самым можно защитить кожу от старения, устранить различные косметологические проблемы, в том числе черные точки угри и прыщи. Вовсе не обязательно быть профессионалом, чтобы провести такой массаж лица. Будет достаточно легких движений пальцами, основная цель которых стимулировать приток крови.

В крайнем случае можно проконсультироваться со своим косметологом, чтобы он рассказал, как делается такой массаж или же посмотреть тематические видео.