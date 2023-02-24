Мнение: О китайском плане спасения Путина… Зачёт?



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#Китай, как и обещал, опубликовал свой «Мирный план по Украине» ровно в годовщину начала специальной военной операции. Документ вышел примерно в четыре часа утра по московскому времени, что также можно считать символичным. В нём 12 пунктов — не просто на два больше, чем у широко распиаренных «10 пунктов Зеленского», но и весьма гармонично с точки зрения китайских традиций.

И это — заявка на роль ответственной сверхдержавы, претендующей на ведущие позиции в глобальных делах.

Документ размещён на сайте МИД КНР. И вот что предлагает Пекин:

уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;

отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;

прекращение военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к диалогу;

возобновление мирных переговоров как «единственного жизнеспособного решения» конфликта, #Китай готов играть «в этом отношении конструктивную роль»;

разрешение гуманитарного кризиса, создание гуманитарных коридоров для мирных жителей, увеличение гуманитарной помощи, поддержка ООН как координатора деятельности в данной области;

защита гражданских лиц и военнопленных, в том числе создание «благоприятных условий» для обменов;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;

содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;

прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые;

поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отказ от использования мировой экономики в политических целях;

содействие постконфликтному восстановлению, где «Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании».

Строго говоря, это не план с этапами, датами, критериями и т.п., а именно свод политических принципов. Не пошаговая инструкция по мирному урегулированию, а лишь «идеологическая база» для него. Но и она по-своему интересна — в первую очередь тем, чего в ней нет.

А нет в китайском документе, во-первых, никаких ультиматумов относительно «капитуляции», «репараций», «трибуналов» и прочего, что #Украина считает для себя принципиально важным. Нет в нём, во-вторых, жёсткого требования «сначала восстановить территориальную целостность в международно признанных границах, а уже потом…»: есть лишь вежливое пожелание гарантировать любому государству «суверенитет, независимость и территориальную целостность» на основе соблюдения Устава ООН — того самого, где в числе прочих записано и «право на самоопределение». Нет, в-третьих, и явного условия о «выводе войск», напротив, предлагается сторонам конфликта начать диалог как можно скорее и напрямую, без посредников, которые только «подливают масло в огонь и накачивают противостояние».

В общем, концептуально — это, скорее, способ остановки и последующей «глубокой заморозки» конфликта плюс-минус по схеме 38-й параллели: боевые действия — прекратить, гуманитарные вопросы — решать, санкции — снять, а в остальном пусть Москва и Киев сами договариваются. Так что это, скорее, на руку российскому лидеру Владимиру Путину, хотя пункт об уважении суверенитета и территориальной целостности всех государств может ему сильно «не понравиться» применительно к Украине. Которую он не раз называл «искусственно созданным государством». Ну и в целом заметно, как Пекин пытается зафиксировать и собственные интересы — отказ от применения односторонних санкций (намёк понятен), уход от политики блоковой конфронтации (намёк ещё более понятен), восстановление цепочек производства и поставок.

С другой стороны, заместитель госсекретаря #США по политическим делам Виктория Нуланд, известная по «раздаче печенек» в 2013 году на Евромайдане в Киеве, уже заявила, что Вашингтон поддержит переговоры, только если они начнутся на основе «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Так что китайский «мирный план», вероятно, Белым домом будет отвергнут прямо или косвенно. Быть может, и через создание ещё одной точки повышенной напряжённости на карте мира — в почти никем не признанном Приднестровье, откуда российский контингент могут вышибить при поддержке ВСУ (говорят, работа в этом направлении выходит на финишную прямую).

Соответственно, вопрос — впишется ли #Китай за своего «стратегического союзника» и продвинется ли Пекин в поддержке Москвы чуть дальше, чем булавочные уколы в адрес Вашингтона?

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