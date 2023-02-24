 

Новый владелец «Дождя» может продать телеканал холдингу ВГТРК

24.02.2023, 13:33, Разное
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Государственный медиахолдинг ВГТРК начал переговоры о покупке телеканала «Дождь» после того как президент Владимир Путин посоветовал бизнесменам «действовать в местной юрисдикции и вкладываться в Россию, работать для соотечественников и быть вместе с Родиной».

Война в УкраинеНедавно владельцем телеканала «Дождь» стал медиамагнат из Нидерландов Дерк Сауэр, ранее владевший холдингом РБК. В свою очередь гендиректор Наталья Синдеева перестала входить в число собственников юридического лица. Сейчас голландцы ведут переговоры с российским правительством.

В пресс-службе ВГТРК заявили, что обсуждение далеко от финала, однако даже в случае покупки «Дождя» холдинг не будет влиять на редакционную и кадровую политику СМИ, «как не делал этого никогда в своей истории».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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