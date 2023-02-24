 

Простая ставка Национального Банка Казахстана поддерживается на уровне 16,5% годовых

24.02.2023, 10:10, Разное
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Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора, размещенном на его сайте.

Комитет по денежно-кредитной политике Казахстана принял решение о том, что ставка прайм-рейта останется на уровне 16,75% годовых, с диапазоном +/- 1%”, – говорится в заявлении Национального банка Казахстана.

Казахстанский регулятор также отметил, что данное решение было принято на основе обновленных прогнозов и анализа данных, а также оценки баланса инфляции. Также были учтены высокие цены на продовольствие по всему миру и “неопределенная геополитическая ситуация и ее последствия”.Власти Казахстана разрешили банкам выводить из страны наличные рубли для их конвертации в безналичную валюту.

По данным Национального банка Казахстана, существует множество каналов для проведения безналичных платежей и перевода денег в банки.


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