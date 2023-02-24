Психолог назвала 5 установок несчастливых женщин

Аналитик,

сексолог и психолог Полина Шаховская-Книна рассказала, что женщины очень часто

проходят тренинги, но даже с помощью техник не могут удержать желаемое. Почему

же современные женщины сами отказываются от счастья? Интернет-издание “360” цитирует установки по версии психолога, мешающие построить счастливую жизнь.

“Не достойна

счастья”

Есть такие

женщины, описать которых можно словом “уставшая”. Счастье для них —

это тяжело и трудозатратно, поэтому им проще принять и признать, что они не

достойны счастья.

“Не рождена

для счастья”

Некоторые женщины

считают, что смысл жизни заключен в страданиях. Если не страдаешь, значит не

живешь. Подкрепляется все это установкой — “от добра добра не ищут”.

“За счастье

надо платить”

В народе

закреплены установки — “кто много смеется, тот потом плакать будет”,

поэтому женщины отказываются от счастья сейчас. Иногда установки доходят до

уровня фобии — лишь бы только не было хуже, чем сейчас.

“За счастьем

следует наказание”

Эта установка

тянется из детства. Якобы родители, знакомые или соседи осудят за слишком бурное

веселье. Например, разрисованные обои или мамина косметика — ведь за это может

“достаться”.

“Все хорошее

уже было”

Такие люди не

умеют жить в настоящем. Вместо этого они только перебирают воспоминания прошлых

дней, считая, что все эмоции уже остались позади. Однако, чтобы быть счастливым,

дополнительные условия не нужны. Быть счастливым нужно сейчас.