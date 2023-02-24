Мнение: Китайский план

Лукашенко советует слушать завтрашнее выступление Си Цзиньпина, посвященное плану урегулирования российско-украинского конфликта. Зеленский сообщил, что готов рассматривать этот план. В России еще вчера назвали план «так называемым» и сообщили, что понятия не имеют, о чем он.

Турция, которая выпала из числа участников переговоров в качестве посредника, тоже не комментирует происходящее. Китай очень удачно для себя перехватывает повестку и входит в события с одной стороны, как нейтральный наблюдатель, с другой – в случае успеха его инициативы получает сразу доступ к переговорам чуть ли не с позиций арбитра.

Американцы по этому поводу, похоже, не испытывают никакой радости, так как арбитраж – это их коронная фишка, и вдруг они оказываются на вторых ролях.

Впрочем, пока всё весьма зыбко, поэтому возможны разные сюжеты происходящего.

У США, кстати, есть чем ответить на мирный план урегулирования Китая. Ответ может быть непрямым и очень эффективным – это Приднестровье.

В случае, если Молдавия и Украина вдвоем при поддержке НАТО «решат» приднестровскую проблему, ни о каком мирном урегулировании с китайским посредничеством речи быть не может – Кремль просто не пойдет на него после такого.

Потеря Приднестровья для Кремля – это резкое ухудшение переговорной позиции, да и в военном отношении ситуация существенно осложнится, так как ВСУ смогут высвободить силы, находящиеся сейчас на границе с Приднестровьем.

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