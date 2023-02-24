Мнение: Так что с собаками и русскими неграми?

В связи с блокировкой Тёмы опять всплыл вопрос насчет “частной дискриминации”, столь любимой Михаилом Световым и так называемыми либертарианцами. Меня опять начали наперебой уверять разного рода русскоязычные представители американской общественности (отмазывающие, естественно, Ютуб, но начинающие издалека), что в Штатах свобода слова носит “особый” характер и касается только и исключительно государства, а вот частные владельцы могут делать и запрещать что хотят, и никто им типа не указ.

В связи с этим давайте уж проясним, наконец, раз и навсегда вопрос со знаменитой табличкой на двери бара – “Собакам и неграм вход воспрещен”. Во всякого рода художественных произведениях есть множество упоминаний, что подобного рода таблички щедро были развешаны по всей Америке еще в 50х-60х годах на дверях разного рода заведений. А сейчас, говорят, их в Америке не увидишь. Или всё-таки увидишь? А если не увидишь, то почему?

Сторонники “частной дискриминации” в ответ на вопрос “почему не увидишь” начинают что-то плести насчет “экономической целесообразности”, дескать, зачем хозяину такое вешать на свою забегаловку, это ж снизит поток клиентов, хозяин сам себе не враг и т.п., и это понятно – но тогда остается тайной, а почему ж тогда в прежние годы, ДО принятия “Закона о гражданских правах” в 1964 году, владельцы охотно такое вешали; им что, до 1964 года экономическая целесообразность была пофигу?

Словом, вопрос ребром: МОЖЕТ ли сегодня в Штатах владелец какого-нибудь кафе или бара повесить на своем заведении табличку “Собакам и неграм вход запрещен”? Вопрос, конечно, в первую очередь жителям чудесных США. Как там с этим? Интересует прежде всего чисто юридический аспект. Может или нет? Или это будет незаконно? Про “экономическую целесообразность”, или про то, что набегут чернокожие активисты и попросту устроят такому кафе погром – просьба не говорить, это всё и так понятно. Вопрос в чисто правовой плоскости: засудят такого владельца или нет почвы для иска? Как скажут в стране адвокатов и крючкотворов?

Было бы очень любопытно узнать. Прошу высказываться, господа. Да, и давайте для обострения затронем и еще такую, актуальную для нас формулировку: С СОБАКАМИ И РУССКИМИ (УКРАИНЦАМИ) ВХОД ЗАПРЕЩЕН. Вправе (!) ли хозяин заведения в Штатах повесить такую табличку?

UPD. В России такая табличка однозначно запрещена – законом о публичной оферте и запретом дискриминации, прописанным в Конституции. Но интересно, как в Штатах.