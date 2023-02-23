Мнение: Торговля, ВВП и удобрения — дела в нашей экономике обстоят неплохо

1. Официальные данные о внешней торговле России теперь больше не публикуются, ФТС засекретила таможенную статистику. Однако частично картину нашей внешней торговли можно восстановить зеркальным методом, изучая статистику тех стран, с которыми мы торгуем. Вот результаты одного такого исследования (ссылка). Значимое падение внешнеторгового оборота началось во второй половине года прошлого года, однако потери из-за сокращения торговли с Западом были во многом скомпенсированы ростом торговли с Востоком и дружественными нам странами СНГ:



Экспорт и импорт России в конце 2022 года снизились почти синхронно, свидетельствуют данные «зеркальной» внешнеторговой статистики основных торговых партнеров России. Их собрали аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Специалисты проанализировали динамику показателей по данным 46 государств, на которые приходилось более 80 процентов внешней торговли РФ до февраля 2022 года. Анализ показал, что в декабре вывоз товаров за границу просел на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом (до 37 миллиардов долларов), а ввоз упал на 13 процентов (до 23 миллиардов долларов). Падение обоих показателей ускорилось по сравнению с предыдущим месяцем: в ноябре сокращение экспорта составляло 8 процентов в годовом выражении, а импорта — 10 процентов.

Всю вторую половину прошлого года прослеживалась единая динамика в структуре российского экспорта по странам. Так, за счет продажи энергоносителей вывоз товаров в Индию в декабре взлетел в 5 раз, в Малайзию и Грузию — в 2,4 раза, в Венгрию — на 81 процент, а в Грецию — на 58 процентов. В конце 2022 года доля Китая и Индии в структуре экспорта выросла до 25 и 13 процентов против 17 и 3 процентов соответственно в январе, причем весь четвертый квартал уровень поставок в эти страны не менялся. Доля ЕС за то же время сократилась с 41 до 25 процентов.

Лидерами по росту поставок в Россию стали Армения (в 4,5 раза), Турция (2,2 раза), Казахстан (48 процентов) и Узбекистан (43 процента). Доля Китая в импорте взлетела до 44 процентов с 26 процентов в начале 2022 года, доля Турции — до 7 процентов с 2 процентов. Поставки из Евросоюза стали занимать 21 процент в российском импорте против 38 процентов в начале года.

Подчеркну, что данные эти заведомо неполные, российская торговля не ограничивается 46 государствами. Можно предположить, что для обхода санкций как раз была интенсифицирована торговля (в том числе посредническая) со всевозможными малыми, «экзотическими» странами. Кроме того, выросла роль закрытых статей экспорта и импорта, которые не разглашаются не только у нас, но и в странах-партнёрах (речь идёт об оружии и товарах двойного назначения).

2. Как вчера сказал нам уже Владимир Владимирович, прогнозы о резком обвале экономики России в 2022 году провалились. Снижение составило скромные, почти фоновые 2,1%. Кризисные явления проявились только в некоторых, чрезмерно зависевших от торговли с Западом областях, в целом же население критичных экономических проблем не заметило.

Теперь наученные горьким опытом западные экономисты начали прогнозировать осторожнее. Американские эксперты уже говорят всего лишь об «упущенной выгоде». Мол, уже не важно, будет ли экономика России расти или не будет. Теперь основной тезис американской пропаганды в том, что без санкций она росла бы быстрее (ссылка):



России удалось избежать экономического краха, но страну может ждать отложенный кризис, пишет Bloomberg. По оценкам агентства, экономика может потерять около 190 миллиардов долларов к 2026 году.

По оценкам Bloomberg Economics, хотя российская экономика и избежит краха, она останется в напряжении и к 2026 году уменьшится на 8 процентов по сравнению с тем, что было бы, если бы военный конфликт на Украине не начался.

Санкции, безусловно, наносят нам вред и их введение является недружественным шагом. Но вместе с тем они наносят не меньший вред самим западным странам, которые ввели их, и в первую очередь европейским.

Однако в случае России вред этот по большей части краткосрочный, а вот польза, которую санкции тоже принесли – долгосрочная:

– Российский бизнес сейчас подсчитывает немалые прибыли от импортозамещения множества западных товаров и услуг.

– Имущество западных компаний, ушедших из России, досталось россиянам, причём во многих случаях за бесценок.

– Вывод капиталов из России на Запад стал, во-первых, куда более сложным, а во-вторых, неоправданно рискованным предприятием (западные страны оказались жуликами и ворами). Теперь даже до самых упорных любителей офшоров дошло, что деньги лучше вкладывать в Россию, а не в недружественные государства.

– Переброска значительной части экспорта в страны Азии позволила России занять видное место на быстро растущих, перспективных рынках азиатских стран.

– Отказ от продукции неоправданно дорогих западных брендов – это не только хорошая возможность для импортозамещения, но и банальная экономия. Россия начала закупать больше китайских, турецких и иных товаров, сравнимых по качеству, но при этом более дешёвых.

Таким образом, Россия сейчас замещает дорогие европейские товары более дешёвыми азиатскими и отечественными. Европа же вынуждена замещать дешёвые российские энергоносители и прочие наши товары дорогими американскими.

3. Американцы не унимаются. Они хотят оттяпать себе ещё и европейский рынок удобрений (ссылка):

США обеспокоены тем, что большая часть мира полагается на поставки удобрений из России, Белоруссии и Китая. Об этом пишет Bloomberg.

Удобрения фактически стали «стратегическим рычагом глобального влияния», которым управляют лидеры на этом рынке — Россия и Китай, отмечает издание. В то время как российская сельскохозяйственная продукция не подпадает под действие санкций, экспорт остается ограниченным из-за сочетания сбоев в работе портов, судоходства, банковских операций и страхования.

Пока что у США нет достаточных мощностей, чтобы заместить наши поставки удобрений. Но не исключено, что спустя какое-то время главной пугалкой, которую американские пропагандисты будут транслировать на Европу, станет не «авторитарный» российский газ, а недостаточно демократические российские удобрения.