Кудрявые прически – отличный выбор для женщин 60+: какие модные варианты весны подходят зрелой даме

Кудрявые прически отличаются красотой и женственностью. Несмотря на меняющиеся тенденции, они никогда не выйдут из моды. Они подходят не только молодым девушкам, но и зрелым дамам, так как визуально омолаживают и помогают создать романтичный образ. В статье мы приведем несколько модных кудрявых причесок на весну 2023 года, которые подходят для женщин старше 60 лет.

Пикси для тонких кудрявых волос

Короткая прическа пикси – отличный выбор для женщин с тонкими кудрявыми волосами. Она выглядит элегантно и ее легко укладывать.

Если вы хотите продемонстрировать свои натуральные локоны, то попросите парикмахера создать мягкую версию пикси с небольшим количеством слоев. Это подчеркнет вашу естественную текстуру волос.

Короткая стрижка для натуральных локонов

Эта короткая стрижка с натуральными локонами создает нежный образ. Она визуально омолаживает облик.

Длинные части прически свободно падают на лоб. Это привлекает внимание к глазам, что делает эту стрижку идеально подходящей для женщин в очках.

Если вы хотите привлечь больше внимания к волосам цвета соли с перцем, то наденьте очки в темной оправе, как у женщины на фото ниже.

Элегантный французский боб

Французский боб – одна из самых популярных стрижек 2023 года. Эта прическа идеально подходит для женщин 60+, так как она визуально омолаживает и выглядит стильно. Элегантный французский боб – классическая стрижка, которая не утратит актуальности в ближайшее время.

Бикси

Стрижка бикси представляет собой комбинацию боба и пикси. Она выглядит как короткое каре с большим объемом в верхней части головы.

Эта прическа хорошо сочетается с естественной сединой. Она подчеркивает их сияние. Стрижка подойдет тем женщинам, которые не стесняются серебристых прядей, а стремятся продемонстрировать их натуральный блеск.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Чтобы бикси выглядела привлекательно, необходим хороший уход за седыми локонами. Используйте шампуни с фиолетовыми пигментами. Они придадут седине приятный оттенок.

Слоистая стрижка средней длины

Для женщин со слегка волнистыми волосами подойдет слоистая стрижка средней длины. Она выглядит немного растрепанной, что придает шевелюре больше движения. Такая прическа хорошо сочетается с удлиненной челкой-шторкой.

Боковые слои и челка красиво обрамляют лицо. Они делают его овал более четким, а также отвлекают внимание от мелких морщинок. Это одна из самых омолаживающих причесок.

Многоуровневая прическа средней длины

Многоуровневая прическа средней длины подойдет женщинам, которые хотели бы расстаться со слишком длинными волосами, но пока не готовы сделать короткую стрижку.

Сочетание завитков и коротких слоев выглядит изысканно и романтично. Эта прическа гармонично сочетается с волосами цвета соли с перцем. Она идеально подойдет для седеющих брюнеток с кудрявыми волосами.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Стрижка для густых волос

На фото ниже вы видите стрижку средней длины, которая подойдет обладательницам густых волос. Попросите парикмахера создать ступенчатые слои. Эта поможет снять излишнюю тяжесть с вашей шевелюры.

Эта прическа будет выглядеть еще более воздушной, если вы покрасите волосы в более светлые оттенки. Попробуйте окрашивание в стиле балаяж, чтобы создать на шевелюре легкие солнечные блики.

Длинная прическа с натуральными локонами

Если вы привыкли носить длинные локоны, то вам необязательно отказываться от них в возрасте за 60. Если ваши волосы выглядят ухоженно и остаются достаточно густыми, то вы можете сохранить привычную длину.

Попробуйте прическу, как на фото ниже. Она требует больше ухода, чем короткие стрижки, но это стоит того. Используйте спрей для укладки и создавайте локоны с помощью плойки или фена с круглой щеткой.

Заключение

Кудрявые прически требуют хорошего ухода. Их форму необходимо постоянно поддерживать. Однако такие стрижки имеют немало преимуществ. Они привлекательно выглядят и создают иллюзию пышных волос. Их можно адаптировать под разные образы и стили.