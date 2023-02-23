 

Нежатся на солнышке: Скрытный Дмитрий Борисов показал своих малышей

23.02.2023, 21:47, Разное
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Дмитрий Борисов является, пожалуй, одним из самых скрытных персон российского шоу-бизнеса. Телеведущий не рассказывает о личной жизни, не появляется на светских мероприятиях под руку с красивыми барышнями и не показывает в своем блоге ничего, за что могли бы уцепиться поклонники, чтобы понять семейный статус.

Правда, есть у Дмитрия Борисова одна слабость – его собаки. В доме звезды Первого канала живут два той-терьера Бейлис и Хотдог, для которых телеведущий даже завет отдельный аккаунт в запрещенной социальной сети.

В новой публикации скрытный Борисов показал, как его малыши нежатся на солнышке, которое в последние дни балует московский регион. Псы расположились на стильном кресле с ажурной спинкой.

Напомним, личная жизнь Дмитрия Борисова – тайна за семью печатями. Ранее ходили слухи о романе телеведущего-красавчика то с Юлей Савичевой, то с моделью Ольгой Шерер.

Ходили и другие, менее приятные для звезды Первого канала слухи. После скандала с выпуском “Пусть говорят”, посвященного Юлии Началовой, в Сети появилась информация о том, что Борисов “играет за другую команду” и уже много лет состоит в отношениях с мужчиной. Правда, она никак не подтвердилась, а шоумен еще более тщательно начал скрывать контакты с близкими людьми.


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