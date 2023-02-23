Американский конгрессмен – у администрации Байдена нет никакого плана по Украине, кроме как отправлять Киеву миллиарды долларов

Китай и РФ прямо сейчас сплачиваются, что нехорошо для мира, заявил в интервью Fox Business американский конгрессмен Грег Стьюби. При этом, говоря о военных целях Вашингтона на Украине, он заявил, что, по его мнению, у администрации Байдена сейчас вообще нет никакого плана, кроме как отправлять Киеву миллиарды долларов.

Сколько помощи Америка должна предоставить Украине? Со мной на связи конгрессмен Грег Стьюби из штата Флорида. Господин конгрессмен, ваш коллега Энди Биггс где-то час назад на этой программе заявил мне: больше никакой помощи Украине, незамедлительно нужны переговоры о мире. Вы согласны с настроениями Энди Биггса?

ГРЕГ СТЬЮБИ, американский конгрессмен: Да, я определённо считаю, что в Америке прямо сейчас много разочарования. Мы отправили на Украину сотни* миллиардов долларов при нулевой отчётности перед конгрессом. Я неоднократно обращался в администрацию Байдена. Нам нужен отчёт о 112—115 миллиардах долларов, которые мы туда отправили. Если взглянуть на другие, европейские, страны и на отправленную ими помощь, то это же мелочь. В целом от союзников по НАТО где-то сто миллионов*, а мы предоставили сто миллиардов.

Для наглядности весь правительственный бюджет штата Флорида составляет приблизительно те же 115 миллиардов в год. Так что мы отправили туда значительные ресурсы. Конгрессу, который должен следить за народными деньгами, нужно сделать так, чтобы в администрации Байдена вёлся учёт этих долларов. Но Пентагон отказывается предоставлять нам эту информацию.



А сейчас уровень угрозы повысился? Ведь, как нам уже известно, китайский лидер в ближайшие месяцы проведёт в Москве саммит с Путиным. Похоже, они объединяются против нас. Так повысился ли уровень угрозы?

ГРЕГ СТЬЮБИ: Скажу, что Китай — это для Соединённых Штатов угроза национальной безопасности номер один. И это факт. Взгляните на то, что они в плане разведки делали с этим аэростатом. Они следили за ядерными объектами, объектами с бомбардировщиками B2. Определённо наблюдается рост активности. Русские пытались пролететь на своих самолётах близ Аляски — территории, контролируемой Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки. Это также проверка нашей обороны и попытка посмотреть, сойдёт ли им это с рук.

Определённо можно наблюдать, как Китай и РФ прямо сейчас сплачиваются, что нехорошо для мира. И всем странам, которые верят в демократию и свободу, следует объединиться и выступить против этого. Но такого не происходит. Вы видите лишь, как мы сплачиваемся по конфликту на Украине. Что же касается сотен миллиардов долларов, то нужна подотчётность по расходуемым там долларам американских налогоплательщиков.

Знаете, я бывший военный офицер. Со стратегической точки зрения какова сейчас на Украине военная цель и задача? Нет никакого плана ни от Белого дома, ни от президента. И, по-моему, у них нет никакого плана, кроме как пихать миллиарды долларов украинцам без какой-либо отчётности.

Если бы президент, наш президент, встал и сказал: вот цель — выдворите все российские войска, которые были введены на Украину год назад, выдворите их с Украины. Такова цель. Вы поддержали бы такую цель?

ГРЕГ СТЬЮБИ: Придите к американскому народу в конгресс Соединённых Штатов и проведите голосование по конфликту на Украине. Если нынешняя администрация и Байден хотят поступить именно так, то придите к народным избранникам и попросите нас объявить войну против Украины*. Не думаю, что даже демократы станут за это сейчас голосовать. Поддержки полномасштабного конфликта нет ни в конгрессе, ни среди американского народа.

Конгрессмен Грег Стьюби, спор выйдет ожесточённым. И мы рады, что вы в нём участвуете. Господин конгрессмен, большое вам спасибо.

ГРЕГ СТЬЮБИ: Рад был с вами пообщаться.

Дата публикации 21 февраля 2023 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).