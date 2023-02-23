No makeup makeup: немного хайлайтера, использование эксфолианта и другие техники «макияж без макияжа»

Современная мода стремится к максимальной естественности в макияже. Идеальный натуральный мейкап не бросается в глаза. Он может быть практически незаметен, но при этом подчеркивать лучшие черты вашего образа. Чтобы создать его, вам нужно освоить разные способы no makeup makeup, что в переводе означает “макияж без макияжа”. В статье мы подробно расскажем об этих техниках.

Хороший уход

Чтобы “макияж без макияжа” выглядел идеально, ваша кожа должна быть ухоженной. Вам необходимо регулярно ее очищать и увлажнять, а также наносить тональное средство. Уходовые продукты нужно подбирать в соответствии с типом кожи.

Ваша кожа должна выглядеть свежей без толстого слоя тонального крема. Чтобы поддерживать ее в таком состоянии, необходимо раз в неделю использовать эксфолианты. Так называются продукты, удаляющие ороговевший слой эпидермиса.

Эксфолианты делятся на механические (скрабы) и химические (пилинги). В домашних условиях можно использовать только скрабы. Химические пилинги следует делать исключительно в салоне. Они требуют применения кислот, которые при неумелом применении могут вызывать ожог.

Не забывайте 1-2 раза в неделю использовать маски для лица. Если ваша кожа сильно обезвожена, то подпитайте ее увлажняющими сыворотками.

Все перечисленные моменты очень важны при создании макияжа с эффектом естественности. Ведь только здоровая и ухоженная кожа может выглядеть привлекательно.

Подбирайте подходящую базу под макияж

Макияж с многочисленными плотными слоями тонального крема уходит в прошлое. Современные тенденции мейкапа стремятся к достижению максимального эффекта при минимальном количестве косметических продуктов. Поэтому база под макияж должна быть легкой и позволять коже “дышать”.

Выбирайте основу с увлажняющей формулой. Это придаст вашему лицу сияние. Базу следует подбирать под цвет вашей кожи. Она выровняет тон лица, а также скроет покраснения.

Базу под макияж следует наносить пушистой кистью или спонжем. Это обеспечит равномерное покрытие по всей поверхности кожи.

Используйте консилер по необходимости

Не стоит злоупотреблять консилером. Это средство нужно применять лишь по необходимости. Его следует использовать, если у вас есть темные круги под глазами, пигментные пятна или покраснения в области носа.

Для нанесения консилера выбирайте небольшую кисточку плоской формы. Если вы хотите замаскировать несовершенства кожи около глаз, то используйте подушечки пальцев. Тепло ваших рук поможет средству лучше впитаться в эпидермис.

Наносите хайлайтер

После нанесения базы стоит добавить немного хайлайтера. Это средство придаст коже сияние, напоминающее естественный блеск. Не переусердствуйте с ним, иначе макияж получится не естественным, а вычурным.

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Нанесите малое количество хайлайтера на край носа, верхушки щек, а также на области под бровями и ямочку над верхней губой. Это позволит вам удачно расставить световые акценты.

Правильно используйте румяна

Использование небольшого количества румян освежает лицо и подчеркивает его сияние. Отдавайте предпочтение продукту с кремовой текстурой. Покрывайте румянами яблочки щек, а не скулы. Такая техника нанесения дает естественный эффект и отлично подходит для создания повседневного образа.

Способы применения помады

Выбирайте помаду под естественный цвет ваших губ. Она обеспечит максимально натуральный эффект.

“Макияж без макияжа” не должен занимать много времени. Поэтому вы можете использовать помаду не только для подчеркивания губ, но также нанести ее в небольшом количестве на яблочки щек и веки. Она заменит тени и румяна. В этом случае следует выбирать качественную помаду коричневатых или пепельно-розовых оттенков. Они помогут вам создать идеальный монохромный образ.

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Избегайте яркой, блестящей и перламутровой помады. Чрезмерный блеск и насыщенные оттенки неуместны в натуральном макияже.

Выбирайте коричневую тушь

Выделите глаза с помощью туши для ресниц. Избегайте чрезмерного нанесения этого средства. Если у вас от природы густые и длинные ресницы, то вы можете совсем отказаться от их окрашивания.

Чтобы сделать естественный акцент на глаза, выбирайте коричневую тушь. Она подчеркивает взгляд, но не выглядит слишком заметной. Перед ее нанесением завейте ресницы с помощью керлера. Это визуально увеличит разрез глаз.

Наносите тушь только на верхние ресницы и только в один слой. Это позволит выделить глаза, но скрыть использование косметики.

Нюдовый маникюр

Дополните натуральный мейкап нюдовым маникюром. Используйте прозрачные и едва заметные лаки. Помните, что “макияж без макияжа” не сочетается с френчем и ярким нейл-артом. Поэтому отдавайте предпочтение самому сдержанному маникюру, который лишь слегка подчеркнет блеск ногтей.

Заключение

Эти советы помогут вам получить тонкий макияж, который будет виден лишь при очень внимательном рассмотрении. Придерживаясь этих простых правил, вы будете отлично выглядеть без большого количества косметики.