 

Поторопился: сбежавший в Америку внук Пугачевой бросился россиянам в ноги

23.02.2023, 18:55, Разное
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Минувшей осенью внук Аллы Пугачевой переехал на ПМЖ в США. К настоящему времени сбежавший в Америку мужчина уже неплохо обустроился на новом месте: взял псевдоним Nick Pres, получил буквально за полгода грин-карту. Кроме того, Никита с женой уже обзавелись роскошной квартирой на Манхеттене.

Успел он также посотрудничать с крупными звездами, например кантри-певицей Долли Партон. А теперь рассказал о новом достижении: озвучил одного из персонажей игры Bioshock.

Жаль только, что Никита Пресняков поторопился и допустил в своем сообщении несколько ошибок. Впрочем, после того внуку Аллы Пугачевой, видимо, указали на ошибки, он буквально бросился россиянам в ноги. Рассказал о том, что так сильно хотел поделиться своей радостью, что не вчитался и допустил опечатки.

“Как всегда… Сначала делаю, потом думаю”, – пристыдил себя Никита Пресняков.

К слову, работа с американскими звездами не заставляет его забыть о своей группе: уже несколько лет Никита Пресняков является солистом группы Multiverse. Даже после переезда внук Аллы Пугачевой продолжает записывать песни и делиться ими с подписчиками, выкладывая ролики из студии на своей странице.


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