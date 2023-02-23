В перечень запрещённых заимствованных слов попали «метр» и «литр»

После принятия поправок в закон «О государственном языке» профильные комитеты Госдумы разрабатывают словари, в которых будут содержаться запрещённые слова и их отечественные синонимы.

В дальнейшем эти перечни объединят и опубликуют для общественного ознакомления.

В один из таких словарей упоминаются слова «метр» (заимствование из древнегреческого), «литр» (заимствование из французского, латыни), «вольт» (название по имени итальянского физика) и многие другие единицы измерения.

Но если меры расстояний могут быть заменены на наиболее подходящие древнерусские («верста», «аршин», «локоть») без изменения значения (так, «километр» может быть заменен на «версту», а «сантиметр» на «вершок»), то в других случаях всё намного сложнее – особенно если говорить о редкоиспользуемых и составных единицах измерения, например «пикофарад» или «тераэлектронвольт».

Так или иначе, но власти поставили задачу «импортозаместить» все иностранные слова, а это означает, что уже с нового учебного года занятия в школах и вузах пройдут с использованием новых единиц измерения. Их использование в частной и деловой переписке, а также в устных беседах и мыслях пока необязательно.

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