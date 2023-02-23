 

На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой

23.02.2023, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глеб Панфилов овдовел 14 января. По словам режиссера, после ухода его любимой жены особенно его поддерживает сын Иван. Вдовец сожалеет, что в браке с Чуриковой у них появился только один ребенок. Когда-то актриса рассказывала, что откладывала рождение детей, так как надеялась сыграть Жанну д’Арк, но съемки все не разрешали и не разрешали, а потом время становиться матерью ушло.

В последние годы Инна Чурикова сильно болела. Еще несколько лет назад артистка сильно упала, переломала ребра, а в 2022-м ситуация повторилась. Во время обследования врачи установили, что в головном мозге актрисы множественные кисты. С тех пор Чурикова нечасто появлялась на публике, но иногда выходила на сцену.

На 40-й день Глеб Панфилов раскрыл причину ее ухода из жизни. Он уверен, что убило актрису переутомление и полная самоотдача во время спектаклей.

“Она надорвалась – нагрузки”, – говорит режиссер.

Он отметил, что спектакль “Аудиенция” был очень эмоционально затратным. Помимо переутомлений, Инна Чурикова страдала бессонницами – конечно, при таких обстоятельствах сложно восстанавливать силы.

Как отметил Глеб Панфилов, для него было тревожным фактом то, что в последнем сезоне супруга не выходила на сцену. При этом он с теплотой вспоминает один из последних спектаклей Чуриковой, когда она вывела на поклоны и оркестр, и работников сцены…

“Она была гораздо больше, чем народная артистка СССР. Она была Инной Чуриковой”, – говорит Панфилов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / Из моргов украли тела «боевиков»

12.01.22 / Все в твоих руках: beauty-новинки зимы в арт-проекте HELLO!

28.01.22 / Группа Artik & Asti впервые выступила в обновленном составе

13.01.21 / Сосед принца Гарри рассказал о его бьюти-преображении: “Он носит хвостик”

28.12.21 / Мнение: Россия в противофазе

28.12.22 / Хаки, вереск и нюд: дресс-код подчиненных Ким Кардашьян

25.08.22 / В Челябинске подросток за рулем каршеринга сбил пешехода

20.07.22 / Вице-губернатор Петербурга Линченко замалчивает детали закона о КРТ?

21.09.22 / Приянка Чопра впервые путешествует на самолете с дочерью, которая провела 100 дней в реанимации

27.11.21 / Мнение: Покушение на убийство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика