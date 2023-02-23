“Он держался”: объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым

Так же как шоу “Поле Чудес” у телезрителей ассоциируется с Леонидом Якубовичем, каждый эфир КВН немыслим без Александра Маслякова. Разумеется, в некоторые моменты его подменял сын, но многолетних фанатов телепередачи эти перестановки лишали особого ощущения ностальгии.

Поклонникам Клуба Веселых и Находчивых было сложно наслаждаться просмотром любимого шоу без Александра Маслякова, который несколько месяцев отсутствовал из-за тяжелой болезни. За стойкой ведущего в тот период успели также постоять и Дмитрий Нагиев, и Валдис Пельш, и Дмитрий Хрусталев.

Остается только гадать, что же станет с поклонниками, когда они узнают самые последние новости. Ведь только что было объявлено о прощании с покинувшим мир КВН Александром Масляковым. Сделал это один из бывших игроков КВН Сергей Писаренко, который сообщил, что за стойкой ведущего Александра Маслякова зрители больше не увидят.

Назвал он и причину: возраст и ухудшившееся состояние здоровья пожилого мужчины. Год назад Александр Масляков подхватил коронавирус и так тяжело перенес его, что процесс восстановления занял полгода.

“Он держался сколько мог. Если бы физические силы ему позволили, он бы оставался по-прежнему ведущим”, – с горечью признал бывший подопечный Александра Маслякова.