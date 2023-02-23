Иранский концерн SAIPA подписал соглашение о поставках автомобилей в РФ

Российское торговое представительство в Иране сообщило, что SAIPA, иранская автомобильная компания, заключила дистрибьюторскую сделку по продаже автомобилей на отечественном рынке.

Согласно заявлению, SAIPA подписала принципиальное соглашение с российской компанией “Бест Моторс”. В Россию будут поставляться три модели из Ирана. Омид Галибаф, представитель Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана, заявил, что автомобили Saipa и Iran Khodro в феврале уже прошли сертификацию. Saipa также подписала соглашение с белорусской компанией об экспорте 45 000 автомобилей Shahin и Quick в Россию. По словам Алексея Дедова, посла РФ в Иране, компания Iran Khodro планирует поставить к марту в Россию порядка 2000 автомобилей.