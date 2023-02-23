 

Иранский концерн SAIPA подписал соглашение о поставках автомобилей в РФ

23.02.2023, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российское торговое представительство в Иране сообщило, что SAIPA, иранская автомобильная компания, заключила дистрибьюторскую сделку по продаже автомобилей на отечественном рынке.

Согласно заявлению, SAIPA подписала принципиальное соглашение с российской компанией “Бест Моторс”. В Россию будут поставляться три модели из Ирана. Омид Галибаф, представитель Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана, заявил, что автомобили Saipa и Iran Khodro в феврале уже прошли сертификацию. Saipa также подписала соглашение с белорусской компанией об экспорте 45 000 автомобилей Shahin и Quick в Россию. По словам Алексея Дедова, посла РФ в Иране, компания Iran Khodro планирует поставить к марту в Россию порядка 2000 автомобилей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.22 / Мнение: Четко сфокусированные военные операции

18.05.21 / Выбросы парниковых газов и аэрозолей удлиняют и усиливают засухи

05.12.21 / Доверяемся судьбе и ждем от нее подарков: женский гороскоп для всех знаков зодиака на 6-12 декабря

11.09.21 / Современная шегги с челкой и еще 9 модных коротких стрижек для женщин за 60

08.05.21 / Правительство Хабаровского края будет реформировано в ТикТок-хаус

21.11.22 / «Крайне глупый автогол» — Зеленский ещё поплатитcя за свои слова о российских ракетах в Польше

04.02.22 / В России зарегистрировали лекарство от COVID-19 на основе молнупиравира

06.09.22 / Вагенкнехт – антироссийскими санкциями Германия уничтожает свою промышленность и средний класс

15.08.21 / «Отряды Путина» призвали голосовать за КПРФ на выборах в Госдуму

07.04.22 / Андрей Макаревич стал отцом в четвертый раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика