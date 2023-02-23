Добавим арбутина: как ускорить воздействие ретинола на кожу

Ретинол — это жирорастворимый витамин и антиоксидант, витамин А, только не в чистом виде, поскольку чистый не подходит для применения на коже (то есть, одна из многочисленных форм витамина А). Он обладает множеством полезных свойств, которые улучшают качество кожного покрова (он стимулирует скорейшее обновление клеток, которое становится менее активным с возрастом). Для еще более эффективного воздействия нужно его сочетать со средствами, о которых пойдет речь ниже. Если делать это правильно, через месяц вы сможете порадоваться реальным результатам.

Пептидная сыворотка

Ее можно использовать в тот же день, что и средства с ретинолом, поскольку она не раздражает кожу. Можно также чередовать использование средств, все зависит от вашего желания. Сочетание обеспечит ускоренное обновление клеток, поскольку пептиды помогают ретинолу стимулировать выработку коллагена.

Также на коже обновится защитный барьер, она станет подтянутой и упругой, исчезнут мимические и другие виды морщинок, что является немаловажным для омолаживающих процедур.

Арбутин

Это очень мощный антиоксидант, который помогает в борьбе с пятнами на коже. При регулярном его использовании осуществляется защита от внешних воздействий, которые провоцируют старения (к примеру, беспощадные солнечные лучи). Ретинол обеспечивает быстрое обновление клеток, а вместе с арбутином они способствуют тому, чтобы кожа была не только упругой, но и с равномерным тоном. Кроме того, арбутин помогает избавиться не только от пятен и кругов под глазами, но и от морщин.

Сыворотка с витамином С

Витамин С также очень полезен для кожи. Он препятствует избыточной выработке меланина, и это предотвращает появление пятен. Кроме того, он препятствует появлению прыщей и защищает от шрамов, которые могут образоваться после них. Однако действия сыворотки с витамином С значительно отличается от функций ретинола, поэтому вместе они могут быть несовместимы. Безусловно, они помощники, но использовать их надо поочередно (например, через день).

Солнцезащитный крем

Омоложение невозможно без профилактики старения. А она, в свою очередь, невозможна без применения солнцезащитного крема. Им необходимо пользоваться практически постоянно, как только на небе начинает ярко светить солнце.

Одновременное использование ретинола и крема не причинит вам вреда, поэтому не забывайте защищать кожу от агрессивных солнечных лучей. Это следует делать не только летом, но и на протяжении всего года.