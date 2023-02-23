У следователя плохая мина

Полиция отказалась искать лжеминера, сорвавшего выставку 77-летней петербургской художницы Елены Осиповой.

Организаторы экспозиции «Мирный арт-протест» — региональное отделение партии «Яблоко» — 21 февраля обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела в прокуратуру.

Дмитрий Шагин, Елена Осипова и Борис Вишневский на выставке. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Первая выставка пацифистских плакатов художницы Елены Осиповой открылась в петербургском офисе «Яблока» вечером 31 января. Но проработала меньше суток.

Как мы уже рассказывали, в день торжественного открытия экспозиции правоохранительные органы не потревожили ни организаторов, ни посетителей.

Полицейские явились туда на следующий день, 1 февраля, под предлогом поиска взрывного устройства: якобы в дежурную часть «02» поступил анонимный сигнал о заложенной в здании бомбе. Двухчасовые поиски не помогли обнаружить в офисе «яблочников» ничего опасного, зато оперативники «случайно» заметили на стенах 19 подозрительных плакатов и все их изъяли.

Как позднее объяснили представителям «Яблока» в полиции, «возникло подозрение, что работы Осиповой могут содержать признаки преступления, а именно — дискредитировать Вооруженные Силы РФ или специальную военную операцию в Украине,

поэтому их решено было направить на экспертизу».

6 февраля руководитель фракции «Яблоко» в городском парламенте Александр Шишлов направил обращения начальнику ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину и прокурору города Виктору Мельнику. Депутат потребовал вернуть незаконно изъятые плакаты художницы Елены Осиповой и возбудить уголовное дело о заведомо ложном сообщении о минировании.

— Мы изначально не сомневались в том, что истинной целью обыска в офисе партии являлся не поиск взрывных устройств, а незаконный срыв выставки плакатов Елены Осиповой. 20 февраля, получив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании, мы убедились в том, что это действительно был только предлог, — сказал «Новой» Александр Шишлов.

Как говорится в постановлении, неизвестная женщина, проходя мимо офиса «Яблока», услышала в разговоре двух мужчин фразу: «в офисе партии проходит выставка, и она скоро взорвется» — и сказала об этом в дежурную часть «02».

Однако в ходе проверки правоохранителям не удалось установить ни принадлежность телефонного номера, ни личность звонившей, ни мотивы, побудившие ее обратиться в полицию. По этой причине следователь Тихомиров Г.С. решил, что «оснований для возбуждения уголовного дела нет».

— Следователем Тихомировым Г.С. внесен неоценимый вклад в теорию и практику уголовного процесса, изобретено новое, доселе не известное законодателю основание для отказа в возбуждении уголовного дела: отсутствие у следствия сведений о конкретном лице, совершившем преступление, — прокомментировал «Новой» адвокат Андрей Чертков, представляющий интересы петербургского «Яблока». — Подобный подход может найти немало сторонников среди нерадивых сотрудников правоохранительных органов. Вопрос только, насколько он сообразуется с истинными задачами уголовного преследования.

Жалоба «яблочников» на действия сотрудников полиции и отказ следственных органов в возбуждении уголовного дела, направленная сегодня в прокуратуру Центрального района, должна быть рассмотрена в течение месяца.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты», Петербург

—