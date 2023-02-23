 

Что такое самозапрет на кредиты через Госуслуги и работает ли он?

23.02.2023, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мошенники регулярно оформляют кредиты на третьих лиц. Чаще всего злоумышленники получают конфиденциальные сведения во время разговора с жертвой. Согласно данным Центрального банка РФ, в 2022 году без согласия клиентов было проведено денежных операций на сумму более 10 млн руб. Для тех, кто не пользуется кредитами, проще всего обезопасить себя — установить самозапрет на оформление.

Самозапрет — что это и как работает?

Самозапрет был предложен ЦБ в июне 2022 года как мера по защите населения от мошенников. Однако, на федеральном уровне законопроект находится лишь в стадии подготовки, а позиция банков неоднозначна. Технически заблокировать возможность оформления кредита — невозможно. Но граждане РФ вправе поставить информационный запрет. По предложению Центробанка, сведения должны поступать в БКИ, где ставится соответствующая отметка. В итоге, если в кредитной истории будет стоять отметка о самозапрете на оформление, а банк или МФО выдадут деньги, заемщик вправе их не отдавать.

В РФ все финансовые компании проверяют кредитный рейтинг и историю заемщиков перед выдачей денег, поэтому отметка о самозапрете будет учтена. Ведь если банк или МФО выдаст деньги тому, у кого стоит самозапрет на оформление, договор будет признан недействительным.

Что нужно знать для установки самозапрета?

По состоянию на февраль 2023 года единственная возможность установить самозапрет – написать по заявлению в каждый мало-мальски крупный банк. Однако, далеко не все приветствуют такую инициативу и заявление могут вовсе не принять.

Отметим, что через Госуслуги сейчас оформить запрет на оформление кредита не получится, так как технически подобный сервис не предоставляется, а законодательных основ, как мы помним, пока не заложено. Заявителю придется обращаться в конкретный банк или МФО, чтобы поставить самозапрет.

Как снять запрет на оформление кредита?

Если вы установили самозапрет на оформление займа, не подавайте заявки на потребительские кредиты и ипотеку. Ведь отказы отображаются в кредитной истории и будут снижать ваш рейтинг. Обратитесь в банк или МФО, БКИ, где ставили самозапрет, напишите заявление о снятии блокировки. На рассмотрение заявление уходит до 2-3 дней. После этого сможете получить кредит в банке или МФО.

Плюсы и минусы при оформлении запрета на кредиты

Если потеряли документы и есть вероятность, что мошенники оформят на вас кредит, пишите заявление на самозапрет в БКИ. Но проходит не меньше недели, пока самозапрет вступит в силу. Это значит, что у злоумышленников будет время, а также возможность оформить заем в МФО или другой финансовой компании.

У этой услуги есть свои сильные и слабые стороны. Выделим преимущества.

  • Защита от незаконно оформления кредита.

  • Активировать самозапрет можно даже в том случае, если не брали деньги в долг.

  • Отсутствуют ограничения по количеству установок и снятия запрета.

  • С помощью услуги можно обезопасить себя от мошенников.

Но есть и недостатки.

  • После подачи заявления проходит 7 дней и самозапрет вступает в силу.

  • Чтобы снять запрет, требуется не менее двух дней.

  • Активировать запрет приходится через БКИ или определенный банк.

Основная цель этой услуги в том, чтобы обезопасить население от мошенников. Но пока система работает неполноценно. Через Госуслуги пока не получится оформить самозапрет, а подавать в каждый банк отдельную заявку, мало кто хочет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.21 / Встроенное финансирование поможет заполнить пробел в страховании жизни

27.01.22 / Какие тренды весны-2022 идеально подойдут для женщин за 50: примеры возрастных блогеров

05.12.22 / Властям Калифорнии рекомендовали выплатить по $223 тыс. темнокожим жителям штата в качестве репараций за жилищную дискриминацию

19.05.22 / Европу встревожила потенциальная вспышка обезьяньей оспы

16.01.22 / Мнение: Штрейкбрехер Медведев

20.12.22 / Почему покупка недвижимости – хорошая инвестиция?

14.07.21 / Интервью Меган Маркл и принца Гарри, спецвыпуск “Друзей” и другие номинанты на премию “Эмми”

22.05.21 / Первым электрическим Popemobile станет внедорожник Fisker Ocean

08.10.22 / Помогает предотвратить анемию, укрепляет кости и не только: осень – самое время есть манго 

12.07.22 / Заменила Аллу: Объявилась невеста страдающего по Пугачевой холостяка Киркорова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика