 

Le Figaro – российская экономика справляется с западными санкциями

23.02.2023, 11:50, Разное
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Российские производители с оптимизмом говорят, что их бизнес выдерживает последствия западных санкций, и активно развивают продажи. Однако, пишет Le Figaro, как и в советскую эпоху, некоторые товары надо «искать» и «доставать», а увидев их на полках магазинов, нужно их покупать, потому что иначе есть риск не увидеть их завтра.


AP

Местное производство и новые азиатские поставщики не дают западным санкциям вызвать в РФ дефицит продуктов потребления и комплектующих для промышленности. И всё же, пишет Le Figaro, перемены есть: хотя жизнь идёт, на первый взгляд, по-старому, появляется давно ожидавшаяся нехватка.. 

Как отмечает автор материала, как и в советскую эпоху, некоторые товары надо «искать» и «доставать», а увидев их на полках магазинов, нужно их покупать, потому что иначе есть риск не увидеть их завтра. В российских аптеках наблюдаются проблемы с йодом, аспирином, активированным углём. В промышленности технари закрывают бреши, но новые возникают тотчас же. Возникли проблемы с автомобилями определённых цветов: Lada Niva Travel продаётся только зелёная, Lada Granta — только чёрная. 

«Всё это тяжелейшие проблемы, которые показывают: автомобильный сектор переживает период падения», — пишет автор материала.

Предприниматель Сергей Кулик, чья крымская фирма готовит устрицы и мидии к столу московских гурманов, рассказал, что вынужден закупать оборудование не напрямую во Франции и Ирландии, а действовать через Тунис и Турцию. Прежде приходившие из Италии «плавающие колонии» для моллюсков теперь делаются в Санкт-Петербурге. В итоге дефицита пока нет.

Мелкие российские производители с оптимизмом говорят, что их небольшой бизнес выдерживает последствия затянувшегося конфликта на Украине, и активно развивают продажи. Их слова вполне соответствуют статистике, поскольку экономика РФ выдержала шок, вызванный годом кризиса, западным эмбарго на углеводороды и девятью раундами европейских санкций. 

Согласно отчёту МВФ от 31 января, в прошлом году в стране началась рецессия, но показатели падения ВВП были достаточно умеренными (-2,2%, что примерно совпадает с показателем -2,1%, заявленным Росстатом). Эта цифра очень далека от катастрофических цифр в -8,5%, которые прогнозировал МВФ весной. Примечательно, что, по данным МВФ, в этом году российская экономика даже вырастет — на 0,3%, а в 2024-м — на 2,1%.


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