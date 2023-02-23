 

Сколько придется копить на свой дом

23.02.2023, 4:45, Разное
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Около 8 лет в среднем
требуется россиянам для того, чтобы накопить на покупку собственного дома.
Такой срок получается, если брать в расчет среднюю цену домовладения в 6 млн
рублей и среднюю зарплату в 63 тыс. рублей. Однако если рассматривать отдельные
регионы, то сроки могут сильно различаться.

Так, быстрее всего
удастся набрать необходимую сумму кемеровчанам – всего четыре года. Средняя
цена дома в Кемеровской области составляет 2,8 млн рублей.

Дольше всего необходимо
копить жителям Чеченской Республики – более двадцати четырех лет. Средняя
зарплата по региону зафиксирована на уровне 35 тыс. рублей, а средняя стоимость
домовладения – 10,2 млн рублей.

Менее пяти лет
понадобится жителям Магаданской и Курганской областей, Республики Коми, а также
Архангельской области и Еврейской АО.

Жителям Подмосковья, где
средняя цена дома составляет 12,7 млн рублей, потребуется 15,1 лет. Москвичам –
на год больше при средней цене дома в 22 млн рублей.

В Краснодарском крае
накопить на свой дом можно за 18,4 года, в Санкт-Петербурге и Крыму потребуется
более 19 лет.


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