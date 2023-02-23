Сколько придется копить на свой дом

Около 8 лет в среднем

требуется россиянам для того, чтобы накопить на покупку собственного дома.

Такой срок получается, если брать в расчет среднюю цену домовладения в 6 млн

рублей и среднюю зарплату в 63 тыс. рублей. Однако если рассматривать отдельные

регионы, то сроки могут сильно различаться.

Так, быстрее всего

удастся набрать необходимую сумму кемеровчанам – всего четыре года. Средняя

цена дома в Кемеровской области составляет 2,8 млн рублей.

Дольше всего необходимо

копить жителям Чеченской Республики – более двадцати четырех лет. Средняя

зарплата по региону зафиксирована на уровне 35 тыс. рублей, а средняя стоимость

домовладения – 10,2 млн рублей.

Менее пяти лет

понадобится жителям Магаданской и Курганской областей, Республики Коми, а также

Архангельской области и Еврейской АО.

Жителям Подмосковья, где

средняя цена дома составляет 12,7 млн рублей, потребуется 15,1 лет. Москвичам –

на год больше при средней цене дома в 22 млн рублей.

В Краснодарском крае

накопить на свой дом можно за 18,4 года, в Санкт-Петербурге и Крыму потребуется

более 19 лет.