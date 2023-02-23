 

BFM TV – Венецию не узнать — пересохшие каналы превратились в грязные улочки

23.02.2023, 1:53, Разное
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Романтичные прогулки на гондолах по Венеции пока отменяются — неделю назад небольшие каналы города на воде пересохли и превратились в грязные вонючие улочки, рассказывает BFM TV. В разгар карнавала из-за низкого прилива, высокого давления и отсутствия дождей город лишился одного из важнейших средств передвижения, что нарушило привычный уклад жизни местного населения.

ЭШЛИ ШЁВАЛЬЕ, ведущая BFM TV: Настало время «Выбора Мари». Сегодня мы с тобой отправляемся в Венецию на прогулку на гондолах, но это не очень романтичная прогулка и даже немного грустная: каналы пересохли.

МАРИ ЖЕНТРИК, ведущая BFM TV: Да, и я даже не знаю, можно ли совершать прогулки на гондолах во всяком случае, в некоторых местах Венеции точно нельзя. Посмотрите город сложно узнать, потому что некоторые каналы превратились в грязные улочки. Уровень воды понизился больше, чем на 60 и даже 70 см над уровнем моря, так что в некоторых местах больше не могут проплыть лодки. Но я вас успокою: по крупнейшим каналам по-прежнему можно плыть, однако немало других пересохли.

Пересохшие каналы Венеции это не такое уж редкое явление: оно довольно часто случается в это время, в январе-феврале. Однако что необычно, так это продолжительность засухи: она стала рекордной за 15 лет, потому что к сегодняшнему дню каналы стоят сухие уже неделю. Это связано с различными погодными явлениями. Так, прилив чрезвычайно низкий из-за полной луны. Также не хватает дождей, они давно не проходили. Кроме того, атмосферное давление высокое.

Конечно, вы представляете, что такие изменения сильно повлияли на повседневную жизнь жителей венецианцев. Я поговорила со многими из них. Послушайте, что мне рассказала Лукреция, которая родилась и живёт в Венеции и чей быт нарушила засуха.

ЛУКРЕЦИЯ ДЕЛЛА САЛА, жительница Венеции, туристический гид: Конечно, у многих местных жителей есть лодка их используют для разъездов. Иногда гондольерам тоже приходится непросто. Также сложности с транспортировкой товаров в городе: обычно их перевозят на больших грузовых судах, однако теперь во многих местах они не могут пройти. Но сложнее всего экстренным службам: лодкам скорой помощи, спасателей, полицейских.

МАРИ ЖЕНТРИК: Так что это серьёзная проблема для спасателей, потому что иногда им приходится останавливаться на полпути, добираться пешком, а когда это срочно, то времени не хватает.

К тому же всё это случилось в разгар карнавала в Венеции прямо сейчас проходит карнавал, он заканчивается сегодня. Короче говоря, там хаос и бардак. Есть и ещё одна проблема – на этот раз связанная с обонянием. Сейчас вы услышите об этом мне рассказала другая жительница Венеции, Розанна. Послушайте.

РОЗАННО ВИАНЕЛЛО, туристический гид по Венеции: Каналы почти полностью пересохли, и запах от них совсем не напоминает духи Chanel №5 (смеётся). Вы представляете это грязь остаётся и поднимается запах.

МАРИ ЖЕНТРИК: То есть она воняет, правильно?

РОЗАННО ВИАНЕЛЛО: Да, да-да.

МАРИ ЖЕНТРИК: (Смеётся.) Так что там воняет. Хорошая новость… Ну, я сказала проще раз она сказала, что не Chanel №5, то воняет, так? Хорошая новость в ближайшие дни каналы должны вновь немного наполниться водой, потому что к четвергу ожидается дождь. Так что ситуация улучшится. 

Дата выхода в эфир 23 февраля 2023 года.


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